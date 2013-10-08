کلنگ بازار سنتی میامی به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حضور امام جمعه، فرماندار شهرستان، مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان کلنگ ساخت بازار سنتی شهر میامی به زمین زده شد.

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی، امام جمعه میامی در این مراسم گفت: چنین بازاری برای شهرستان ما لازم بود و در زمان های گذشته بسیاری از افراد از نبود یک بازار در شهر میامی گلایه می کردند.

وی افزود:این بازار می تواند به شهر ما نمای دیگری ببخشد و باعث زیبایی شهر ما شود و در حقیقت به شهر ما رونق دیگری دهد.

امام جمعه میامی همچنین همت مسئولان را برای پیشرفت، عمران و آبادی شهرها و روستاها خواستار شد و افزود: همه ما باید برای این کار تلاش کنیم چرا که داشتن شهری زیبا و تمیز سبب آبروی شهر و روستا خواهد بود.

سیدحسن موسوی، عضو شورای شهر میامی نیز در این مراسم با اشاره به شرایط کسب و کار در زمان های گذشته اظهار داشت: در سالهای دور کسی که قرار بود به بازار و کسب و کار وارد شود باید مکاسب را می خواند و همچنین باید با علم تجارت وارد این عرصه می شد.

وی با اشاره به قرار گیری بازارها در کنار مساجد و حوزه های علمیه در سراسر کشور یادآور شد:بازار سنتی شهر میامی نیز با قرارگیری در کنار مسجد و نزدیکی به حوزه علمیه توانسته است این فرهنگ و سنت را حفظ کند.

عضو شورای شهر میامی تصریح کرد: از علمای محترم توقع داریم که در مورد کسب و کار و مسائل مربوط به آن که در رساله های عملیه مراجع عظام تقلید نیز آمده است مطالبی را ارائه دهند تا کاسبان ما در این امر از آگاهی بیشتری برخوردار شوند.

موسوی با اشاره به اینکه درآمدهای شهرداری ها معمولا از طریق عوارض، املاک، ماشین آلات، عوارض کارخانجات و فروش پروانه های ساخت است خاطرنشان کرد:با توجه به اینکه در میامی کارخانجاتی که فعال باشد موجود نیست و این هم بدلیل این است که اکثریت مردم کشاورز هستند، بنابر این تنها درآمد و منبع مالی ما در میامی در املاک و فروش پروانه های ساخت است.

وی همچنین با تشکر از سرمایه گذارانی که در میامی ساخت و ساز می کنند اظهار داشت: ساخت این بازار سرپوشیده در شهر میامی می تواند به ساختن شهری زیبا و تمیز کمک کند.

موسوی در خاتمه بهسازی راههای ارتباطی روستاها با شهر میامی را عامل موثری در جهت توسعه شهر میامی و همچنین تامین وسایل روستائیان دانست.

طالع زاری، بنوفاطمه، محمدرضا بارانی،حسن بارانی و غلامرضا آقایی هیئت مدیره این بازار هستند.

یادآور می شود این بازار 3 هزار متر تجاری، هزار و 300 مترپارکینگ و 2 هزار و 600 متر اداری است.