طرح رئیس جمهور ایران در دستور کار سازمان ملل قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد خزاعی افزود: ما بعنوان کشوری که همواره مورد هدف این پدیده بوده ایم کاملا از پیامدهای اعمال تروریستی برای قربانیان و همچنین جامعه آگاه هستیم.

سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین به تشریح اهداف تروریسم دولتی از جمله به خطر انداختن صلح، امنیت، حقوق اولیه انسانها و از بین بردن توسعه فنی و علمی کشورهای در حال توسعه از طریق قتل افراد نخبه کشورها پرداخت و با اشاره به شهادت چند دانشمند کشورمان افزود این نمونه ها حاکی از چالشی است که امروز در عرصه مبارزه با این پدیده از جمله شیوه های برخورد دوگانه و گزینشی و همچنین تقسیم این پدیده به تروریسم خوب و بد روبرو هستیم. سفیر کشورمان ضمن انتقاد به این نوع نگرش نسبت به تضعیف اعتماد و همکاری بین المللی هشدار داد و راهکار اصلی نهضت جهانی علیه تروریسم را اتخاذ شیوه ای همگن از سوی جامعه بین الملل برشمرد.

محمد خزاعی با اشاره باینکه تهدید تروریسم جامعه ما را مورد هدف قرار داده است به سخنرانی اخیر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در اینخصوص اشاره کرد و افزود: همانطور که رئیس جمهور کشورم اظهار داشت، امروزه خشونت و افراطی گری فراتر از مرزهای فیزیکی نفوذ پیدا کرده و متاسفانه به ابعاد روحی و روانی زندگی جوامع انسانی لطمه زده است. .

سفیر و نماینده دائم کشورمان با اشاره به پیشنهاد ریاست محترم جمهوری کشورمان در سخنرانی مجمع عمومی خود مبنی بر اعلام و تحقق ایده "دنیای مخالف با خشونت و افراطی گری (World Agaist Violence and Extrimism) (WAVE) خواستار توجه جامعه جهانی و بویژه سازمان ملل متحد به این مقوله و در دستور کار قرار دادن آن توسط کمیته های ذیربط سازمان ملل گردید.