فعالیت رسمی واحد کارگزاری تامین اجتماعی در شهرستان دامغان آغاز شد

رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحد کارگزاری تامین اجتماعی در شهرستان دامغان با هدف ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان و کارفرمایان و تسهیل در رسیدگی به امورات و مراحل مختلف و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ایجاد و راه اندازی شد.

هادی بندلی تصریح کرد: در این واحد کارگزاری رسمی خدمات نام نویسی، صدور دفترچه درمانی، تامین اعتبار، صدور فیش های واریزی بیمه شدگان مشاغل آزاد و خاص، دریافت لیست بیمه شدگان از سوی کارفرمایان و تمدید اعتبار دفترچه های تامین اجتماعی به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات ارائه می کند.

وی یاد آور شد: با ایجاد و راه اندازی این واحد کارگزاری برای 12 نفر شغل ایجاد شد.

رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان دامغان خاطر نشان کرد: از این پس تمامی بیمه شدگان و کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی در شهرستان دامغان برای دریافت خدمات به واحد کارگزاری تامین اجتماعی در این شهرستان مراجعه کنند.

وی گفت: شهرستان دامغان دارای 40 هزار بیمه شده تامین اجتماعی است که از این تعداد 18 هزار نفر را بیمه شدگان در بخش غیر مستمری بگیر و 22 هزار نفر دیگر دریافت کننده مستمری بگیر تشکیل می دهند.













