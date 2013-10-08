  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۲۱:۴۹

فعالیت رسمی واحد کارگزاری تامین اجتماعی در شهرستان دامغان آغاز شد

فعالیت رسمی واحد کارگزاری تامین اجتماعی در شهرستان دامغان آغاز شد

دامغان - خبرگزاری مهر: واحد کارگزاری تامین اجتماعی در شهرستان دامغان فعالیت خود را رسما در این شهرستان آغاز کرد.

رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحد کارگزاری تامین اجتماعی در شهرستان دامغان با هدف ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان و کارفرمایان و تسهیل در رسیدگی به امورات و مراحل مختلف و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ایجاد و راه اندازی شد.

هادی بندلی تصریح کرد: در این واحد کارگزاری رسمی خدمات نام نویسی، صدور دفترچه درمانی، تامین اعتبار، صدور فیش های واریزی بیمه شدگان مشاغل آزاد و خاص، دریافت لیست بیمه شدگان از سوی کارفرمایان و تمدید اعتبار دفترچه های تامین اجتماعی به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات ارائه می کند.

وی یاد آور شد: با ایجاد و راه اندازی این واحد کارگزاری برای 12 نفر شغل ایجاد شد.

رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان دامغان خاطر نشان کرد: از این پس تمامی بیمه شدگان و کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی در شهرستان دامغان برای دریافت خدمات به واحد کارگزاری تامین اجتماعی در این شهرستان مراجعه کنند.

وی گفت: شهرستان دامغان دارای 40 هزار بیمه شده تامین اجتماعی است که از این تعداد 18 هزار نفر را بیمه شدگان در بخش غیر مستمری بگیر و 22 هزار نفر دیگر دریافت کننده مستمری بگیر تشکیل می دهند.
 
 
 

 
 
 

کد مطلب 2152051

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها