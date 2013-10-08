معرفی 10 محقق برتر جشنواره نانو فناوری

به گزارش خبرنگار مهر مراسم اختتامیه جشنواره برترین‌های فناوری نانو با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر عارف از برترین‌های این جشنواره تقدیر به عمل آمد.



محصولات و تجهیزات برگزیده از بین محصولاتی انتخاب شدند که تاییدیه نانو مقیاس را تا انتهای سال 91 دریافت کرده بودند. این محصولات بر اساس شاخص‌هایی چون بازار مناسب محصول، اثبات شدن کارایی ادعا شده و شفافیت در حوزه کسب داوری شدند.

برترین‌ها در بخش‌های تجهیزات و محصولات برتر، متخصصان برتر، موسسات پژوهشی برتر، آزمایشگاه‌های برتر و مراکز رشد برتر معرفی شدند.

تجهیزات و محصولات برتر

در این بخش هیچ کدام از محصولات و تجهیزات شرکت کننده در ارزیابی حد نصاب لازم را برای قرار گیری در رتبه‌های اول و دوم کسب نکردند.

رنگ ضد خش ترافیکی رتبه سوم

دستگاه رسوب نشان شیمیایی از بخار به کمک پلاسما/ رتبه سوم

متخصصان برتر

رتبه اول/ دکتر مسعود صلواتی نیاسری/ دانشگاه کاشان

رتبه دوم/دکتر علی مرسلی/ دانشگاه تربیت مدرس

رتبه سوم/ دکتر مرتضی محمودی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه چهارم/ دکتر شادپور ملک پور/ دانشگاه صنعتی اصفهان

رتبه پنجم/ دکتر امید اخوان/ دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ششم/ دکتر علیمراد رشیدی/ پژوهشگاه صنعت نفت

رتبه هفتم/ دکتر محسن جهانشاهی/ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

رتبه هشتم/ دکتر شمس الدین مهاجرزاده/ دانشگاه تهران

رتبه نهم/ دکتر رضا انصاری خلخالی/ دانشگاه گیلان

رتبه دهم/ دکتر مجید منتظر/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محقق جوان برتر

علی احمدی پیغان/ دانشگاه تربیت مدرس

موسسات پژوهشی برتر

رتبه اول/ دانشگاه صنعتی شریف

رتبه دوم/ دانشگاه تربیت مدرس

رتبه سوم/ دانشگاه تهران

آزمایشگاه‌های برتر

رتبه اول/ مرکز پژوهش متالورژی رازی

رتبه دوم/ آزمایشگاه مرکز پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

رتبه سوم/ مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی

مراکز رشد برتر

رتبه اول/ مرکز رشد واحدهای فناور شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

رتبه دوم/ مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی

رتبه سوم/ مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ