خیرین و واقفان قزوینی جهیزیه 120 زوج جوان نیازمند را تامین کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی نوروزی سه شنبه شب در مراسم جشن 150 زوج جوان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان که در امامزاده حسین قزوین برگزار شد اظهارداشت: از سه سال گذشته تاکنون مراسم پیوند آسمانی زوجهای نیازمند با همکاری اوقاف و کمیته امداد اجرا می شود که با استقبال خوبی روبرو شده است.

نوروزی افزود: تامین جهیزیه زوجهای نیازمند، برگزاری کلاس های آموزشی و تامین کمک های مالی برای تسهیل در ازدواج توسط خیرین و واقفان از برنامه هایی است که امسال نیز با جدیت دنبال می شود.

تامین جهیزیه 120 زوج در نیمه امسال

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین بیان کرد: در سال گذشته جهیزیه 90 زوج جوان نیازمند توسط خیرین تامین و تهیه شد و امسال نیز در نیمه اول برای 120 زوج این وسایل تامین شده است.



این مسئول فرهنگی تصریح کرد: سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) مناسبت فرخنده ای برای برگزاری جشنهای ازدواج زوجهای جوان تحت پوشش است که هر سال این برنامه بخوبی برگزار می شود.

نوروزی یادآورشد: به منظور استفاده از فضای معنوی امامزاده ها و بقاع متبرکه جشنهای ازدواج در این اماکن برگزار می شود و زوجهایی که شروع زندگی آنها در امامزاده ها با توسل به ائمه شکل می گیرد مسیر سعادت را با لطف الهی در پیش خواهند گرفت.



وی اظهارداشت: در استان درآمدهای سه موقوفه در امر ازدواج نیازمندان هزینه می شود که موقوفه حاج موسی بزاز جهیزیه 10 زوج، موقوفه عبدالله غفار تبریزی سالانه برای 30 زوج، موقوفه آقا میر حسینا سالانه 30 جهیزیه را تامین می کند که علاوه بر آن از طریق موقوفات غیر متصرفی هم که درآمد خیرات و مبرات است در این زمینه هزینه می شود.

نوروزی گفت: از محل موقوفه خزانه در الوند سال گذشته جهیزیه 90 نوعروس نیازمند تامین شد که امسال هم برای 120 زوج وسایل زندگی تامین خواهد شد.



وی میزان هزینه تامین هر سرویس جهیزیه را در سال گذشته یک میلیون تومان اعلام کرد و گفت: امسال به هر زوج دو میلیون تومان وسایل منزل در قالب جهیزیه شامل یخچال، تلویزیون و فرش اهداء می شود.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین بیان کرد: هدف از برگزاری جشنهای ازدواج در امامزاده های و بقاع متبرکه اجرای صحیح و امینانه نیت واقفان با رویکرد شفاف سازی و اطلاع رسانی از اثار وقف، ترویج فرهنگ وقف متناسب با نیازهای روز، ترغیب و تشویق خیرین برای کمک به نیازمندان است.

سالن رایگان به زوجهای عقد کننده در امامزاده ها



نوروزی سخنان خود را با خبری خوش برای زوجهای نیازمند به پایان برد و گفت: زوجهای جوانی که خطبه عقد خود را در امامزاده حسین جاری کنند می توانند از سالن عقد مجانی و هزینه شیرینی مراسم برخوردار شوند.



مراسم جشن ازدواج 150 زوج جوان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین با حضور رضا نوروزی مدیرکل امور حمایت های اجتماعی کمیته امداد کشور و جمعی از مسئولان و خیرین استانی در حسینیه امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد.

