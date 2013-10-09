عدم شناخت زوجین روابط زناشویی را با مشکل مواجه می کند

آذر آوازه در گفتگو با خبرنگار مهر، ازدواج را یک امر و اقعه مهم در زندگی هر جوان یاد کرد وافزود: ازدواج مسیر زندگی دو نفر را مشخص می کندبنابراین باید جوانان با آگاهی و با عقللانیت باید ازدواج کنند.

وی به سالروز ازدواج حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع) اشاره کردو اظهار داشت: این دو بزرگوار بدون هر گونه تجملات و تشریفات و هزینه کلان زندگی خود را آغاز کردند بنابراین امروز باید جوانان تجمل گرایی در ازدواج را کنار بگذارند.

مدیر کل امور بانوان استانداری استان زنجان با اشاره به اینکه در زندگی دو زوج کیفیت و کارکرد زندگی مهم است گفت: دو زوج که یک عمر با هم زندگی خواهند کرد باید به کیفیت و دوام زندگی خود توجه کنند و به فکر ازدواج کلان نباشند.

آوازه تاکید کرد: متاسفانه بیشتر طلاق ها در استان در سالهای اول زندگی اتفاق می افتد و علت این امر هم عدم شناخت زوجین از یکدیگر بوده است.

وی در ادامه یادآور شد: جوانان در امر ازدواج باید به استحکام و تحکیم بنیان خانواده توجه کنند چرا که ازدواج تنها به معنی ارضای نیاز جنسی و فرزند داشتن نیست بلکه باید زوجین نسبت به هم مودت و رحمت داشته باشند.

مدیر کل امور بانوان استانداری استان زنجان گفت: اگر زوجین نسبت به هم مودت و رحمت داشته باشند بنیان خانواده و کارکرد خانواده بسیار مستحکم خواهد بود چرا که در زندگی به هم محبت دارند.

آوازه تصریح کرد: در امر ازدواج موفق یاید جوانان حجاب و عفاف ، تقوا، حیا و آبرو را در انتخاب همسر معیار اساسی قرار دهند چرا که الگوی زنان ما حضرت زهرا(س) است و جوانان باید همسری پاکدامن و باحیا را برای زندگی خود انتخاب کنند چرا که انتخاب درست امروز نسل پاکدامن فردا را تربیت خواهد کرد.