به گزارش خبرنگار مهر، « فصل بلوغ» داستان دو جوان به نام‌های یوسف و احمد است که در حاشیه تهران زندگی می‌کنند، این افراد تلاش می‌کنند تا با کاری شرافتمندانه هزینه خانواده را تامین کنند اما غافل از این که به دام باندهای دزد اتومبیل گرفتار می‌شوند.

نکته جالب در این فیلم این است که قهرمان‌های فیلم در طول داستان مدام عوض می‌شوند به گونه‌ای که در ابتدای فیلم به نظر می‌رسد یوسف که نان آور خانواده خود است و قصد دارد از ازدواج خواهر خود با فردی نامناسب به بهانه کمک مالی به خانواده‌اش جلوگیری کند قهرمان داستان است اما با به زندان افتادن به ناحق یوسف، تماشاگران با تلاش‌‌های دوست احمد برای رهایی یوسف از زندان و کمک خانواده وی در کنار کمک خرجی به خانواده خود روبرو می‌شود و وی را قهرمان داستان می پندارند.

در ادامه فیلم صاحبکار این دو نفر که فردی حاشیه‌ای در داستان فیلم محسوب می‌شود با عکس العملی غیرقابل باور خود برای کمک به دو نوجوان در ذهن مخاطب به عنوان قهرمان جای می‌گیرد.

نکته جالب اینجاست که باز هم در ادامه داستان برای لحظاتی یوسف و احمد جای خود را با قهرمان فعلی داستان عوض می کنند بنابراین می‌توانیم «فصل بلوغ» را داستانی با سه قهرمان به حساب آوریم.

حاشیه‌نشین‌ها دغدغه اصلی من برای ساخت « فصل بلوغ» است

رهبر قنبری کارگردان فیلم « فصل بلوغ» در نشست خبری این فیلم درباره انگیزه خود از ساخت این فیلم اظهار داشت: این فیلم داستان انسان هایی است که از شهرستان ها به تهران می آیند و در حاشیه های شهر تهران ساکن می شوند.

وی با اشاره به اینکه به طور معمول مسئولان نیز به زندگی این افراد توجه چندانی ندارند، افزود: برخی از این افراد زندگی انسان های بالای شهری را می بینند و آرزوهایی در ذهنشان ایجاد می شود و سعی می‌کنند به جایگاه آنها برسند.

این کارگردان با اشاره به اینکه فیلم « فصل بلوغ» از جمله فیلم های برای کودکان است، تصریح کرد: همیشه ابتدا شهرک هایی در اطراف شهرهای بزرگ ایجاد می شود و پس از آن مسئولان به فکر سامان دهی آن می افتند که این مسئله دغدغه من بود.

وی ادامه داد: من سال هاست به زندگی حاشیه نشینان توجه دارم و مستندهایی نیز در این باره ساختم که هر جا لازم بود نکات درون این فیلم های مستند را برای بازی بهتر بازیگران به آنها ارائه می کردم.

وی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی وی از میزان استقبال از این فیلم چیست، تاکید کرد: همینکه فیلم مرا جوان‌ها ببیند برایم کافی نیست و صف کشیدن برای دیدن فیلم تنها شایسته فیلم‌هایی همانند « رسوایی» است.

قنبری با اشاره به انتخاب بازیگران نوجوان فیلم تصریح کرد: دو بازیگر این فیلم از میان 150 بازیگر در سه مرحله انتخاب شدند که دوره بازیگری را نیز در فرهنگ سرای محله خود گذرانده بودند.

وی درباره پیش بینی خود از جوایز این فیلم گفت: من پول و جایزه را دوست دارم اما زمانی که پا در جشنواره‌ای می‌گذارم این دو مسئله از ذهن من پاک می شود و به جایزه فکر نمی کنم.



به فیلم‌های خوب حسادت می‌کنم

این کارگردان با تشبیه تندیس جشنواره کودک به گوشت کوب گفت: علاقه به این مسایل در من مرده است، تنها حس زنده در من حسادت به فیلم های خوب است.

وی با اشاره به اینکه بارها داوری جشنواره ها را برعهده داشته است، گفت: من همیشه جایزه دوم جشنواره ها را به فیلمی می دهم که حسادت مرا برانگیزد اما جایزه اول را فیلمی خواهد گرفت که حس حسادت را در من به غلیان وا دارد.

قنبری در ادامه با بیان اینکه جزو بهترین افراد برای به مقصد رساندن پول های جشنواره است، گفت: افسوس که این پول‌ها در دست جوان های متعهد قرار نمی گیرد تا به سر منزل مقصود که افزودن بصیرت ملی است برسد.

وی ادامه داد:هیچ‌گاه به جایزه فکر نمی کنم بلکه از تشویق شرافتمندانه استقبال می‌کنم.

این کارگردان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در این فیلم‌ فاکتورهایی همچون پاشنه ورکشیدن و به دل خطر رفتن که مخصوص فیلم های دهه 40 و 50 است دیده می‌شود، تصریح کرد: من به عمد از این فاکتور در فیلم استفاده کرده‌ام.

وی اضافه کرد: در این فیلم قصد دارم نشان دهم که هر پاشنه ورکشیدنی به معنای این نیست که فرد بدون توجه به قانون و با زور به دنبال حق خود باشد بلکه فرد مورد نظر به جای چاقو کشیدن اهل گفتمان شده است.

‌ دغدغه «فصل بلوغ» مودت و دوستی بود

در ادامه این نشست رضا جودی تهیه کننده این فیلم که پیش از این بیشتر وی را در نقش تهیه کننده سریال های تلویزیونی دیده بودیم، با اشاره به اینکه این فیلم به مشکلات حاشیه نشینان شهری پرداخته است، تصریح کرد: قصد ما از ساخت این فیلم این بود تا توجه مخاطبان را به این نکته جلب کنیم که به زندگی افراد اطراف خود نیز توجه کنند.

وی ادامه داد: دغدغه مهم این این فیلم مودت و دوستی بود و برخلاف برخی دیگر از فیلم ها ما شاهد رفع مشکل و معضلات اجتماعی توسط بزرگترها بودیم.

این تهیه کننده سینما و تلویزیون با اشاره به اینکه اگر مشکلات این فیلم در جای دیگر رخ می داد شکل و شمایل دیگری به خود می گرفت، گفت: با وجود اینکه بخشی زیادی از بودجه این فیلم قرار بود دولتی باشد اما تنها 14 تا 15 درصد بودجه فیلم بدین طریق تامین شده است و بدین سبب برای اکران عمومی این فیلم تمام تلاش خود را به کار می گیرم.

وی درباره پیش بینی خود از دستاوردهای آینده فصل بلوغ گفت: با توجه به اینکه اولین تجربه سینمایی خود را پشت سر می گذارم پیش بینی از این موضوع ندارم.

