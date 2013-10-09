به گزارش خبرنگار مهر، روزگاری پستچیها با نام قاصدان خوش خبر شهرها و محلهها را طی میکردند تا با رساندن نامه و پیغام، خانوادهای را از بیمها و نگرانیها رها کنند و پایانی خوش را در دل روزها و لحظه ها به ثبت برسانند.
نقش دلتنگی ها بر روی کاغذهای کاهی
دورانی که مادران برای فرزندان دور از خانه و دوستان برای یاران سفر کرده از دیار؛ دلتنگیها را بر روی کاغذهای کاهی نقش میزدند، پستچیها با رساندن یک نامه، سرانجامی شیرین و گاه تراژدی حزن انگیز را بر دفتر خاطره گیرندگان نامه به یادگار می گذاشتند.
پستچیهای سفیدموی این شهر و دیار همواره با رساندن پیغامها و نامههای سرگشاده صفحه زلال دل مادران، دوستان و پدران این سرزمین را شاد و یا غمگین کردهاند و در بسیاری از اوقات بر دیوار ثانیهها و دقایق پر التهاب زندگی رنگ آرامش کشیده اند.
در سالیان گذشته که نامه و نامه نویسی فرهنگی ناب و عمیق بود مردان نامهرسان در برف و باران و هوای گرم تابستان آدرسی را که گاه با خط ناخوش احوالی بر روی پاکت نوشته شده بود را با دیده جان مینگریستند و با هزار زحمت نشانی را می یافتند تا خانوادهها و آشنایان را چشم انتظار نگذارند و بر تقویم دلهای منتظران نامه، سرنوشت خوشایندی را رقم بزنند.
نامههای کاغذی جای خود را به ایمیل و پیامک دادند
در حقیقت در آن روزها پستچی ها به یاد گیرندگان نامه میآورند که لحظهلحظههای زندگی سرشار از بیم و امید و خبرهای حزن انگیز و شعف آور است و در همه احوال روزگار آدمی همچون دو روی یک سکه است و گاه یک روی سکه پیام آور تلخ کامی ها و روی دیگر پیامآور شادیهاست.
اکنون سالها گذشته است و نامه های کاغذی جای خود را به ایمیل و پیامک داده اند و شاید دیگر نامه نگاری مانند گذشته فرهنگی عمیق و جاندار نیست.
این روزها با پیشرفت تکنولوژی پستچی ها نیز از خاطره ها فراموش شده اند و دنیای مجازی و سرویس های الکترونیکی جایگزین پستچی های فداکار و زحمتکش شده است.
نامهبرها در سالیان پیش بازیگر اصلی رساندن نامه ها به مقصد بودند و یکی از بزرگترین آرزوهای آنان این بود که چهره گیرنده پیغام از دیدن نامه شاد و مسرور شود تا قلب آنان نیز در این شادی سهیم باشد و در این میان یکی از بدترین روزها و دقایق برای این پستچی های فداکار هنگامی بود که با دادن نامه، چهره فرد نگران و آشفته می شد؛ این موضوع خنجری بر قلب نامه رسان و غمی دردناک بود.
ایمیل ها بازیگران اصلی رساندن یک پیغام
امروزه دیگر اثری از غمها و شادیهای پستچی ها و سختیهای آنان در رساندن یک نامه به مقصد وجود ندارد و در حال حاضر ایمیلها و سرویس های الکترونیکی بازیگران اصلی رساندن یک نامه هستند و پستچی ها در این دوران بیشتر به جابجایی نامههای اداری و مرسولات پستی خاص اقدام می کنند.
هم اکنون 357 نامه رسان در سطح استان خراسان رضوی نامه های اداری و مرسولات را در سطح استان جابجا می نمایند.
کارشناس آمار اداره پست خراسان رضوی در این رابطه به خبرنگار مهر میگوید: امروزه کارکرد و نوع فعالیت پستچیها تغییر کرده و آنها بیشتر نامههای خاص و اداری را به مقصد میرسانند.
357 نامهرسان
رضا سزاوار از وجود 357 نامه رسان در سطح استان خبر میدهد و می افزاید: این پستچیها علیرغم اینکه از درآمد و حقوق و مزایای کمی برخوردار هستند اما از هیچ تلاشی برای رساندن نامه به دستگاه یا ادارات مختلف دریغ نمی کنند.
سزاوار معتقد است، در دنیای امروز که کارکرد نامه کاغذی از دست رفته و سرویس های الکترونیکی جایگزین فرهنگ های قدیمی شده باید بیش از بیش زحمات پستچی های دوران گذشته و نامه رسانان امروزی را که آنها نیز در کار خود با فراز و نشیب ها و گاه با چهره های درهم کشیده گیرندگان نامه روبرو می شوند را قدر بدانیم.
وی با بیان اینکه امروزه فعالیتهای پست به شکل عمیقی گسترش یافته، میگوید: این حوزه در زمینه توسعه ارتباطات و تکنولوژی نقش موثری را ایفا میکند و در حال حاضر بسیاری از دستگاه ها و افراد جامعه برای انجام امور خود به ادارات پست مراجعه میکنند.
سرویس الکترونیکی وب آگهی
کارشناس مسئول پست خراسان رضوی نیز با اشاره به گستره خدمات پست به خبرنگار مهر میگوید: در حال حاضر سرویس های خوبی توسط پست به مردم ارائه می شود که کارت پستال الکترونیکی و سرویس الکترونیکی وب آگهی بخشی از اقداماتی است که این بخش برای رضایت خاطر شهروندان انجام داده است.
عباس شمس ادامه می دهد: امروزه وسعت اقدامات پست در مقایسه با روزهایی که تمام حجم کار مربوط به توزیع نامه بود بسیاری پیچیده و وسیع تر شده است و این امر نشان میدهد که این حوزه دارای کارکردی عمیق و گسترده است.
به گفته وی در دنیا امروز توسعه و گسترش جایگاه پست امری ضروری است و در این رابطه توسعه دفاتر Ict روستایی و شهری از اقدامات موثری است که به منظور فراهم سازی امکانات لازم برای استفاده یکسان مردم از فناوریها و تکنولوژیهای نوین توسط پست برنامه ریزی شده است.
هزار و 200 واحد پستی
کارشناس مسئول پست خراسان رضوی با اشاره به واحدهای پستی بیان میکند: بیش از هزار و 200 واحد پستی در این استان وجود دارد و این امر نشانگر رشد و توسعه فعالیت ها و اقدامات پست طی سالهای اخیر است.
وی از جابجایی بیش از 43 میلیون مرسوله پستی در استان خبر می دهد و می گوید: از آغازین روزهای فعالیت پست و انجام رسالت پستچیها برای رساندن نامه به درب منازل تا به امروز، این حوزه روزهای زیادی را پشت سرگذاشته و بر گستره اقدامات و عملکردهای خود افزوده است.
شمس با بیان اینکه میزان کارکرد پستچیها در زمان قدیم بیش از امروز بود، تصریح میکند: در گذشته یک پستچی مورد احترام و وثوق افراد یک جامعه بود اما در همان دوران نیز از حقوق و مزایای لازم برخوردار نبود درست مانند امروز که با وجود تلاشها و فعالیت های بیوقفه، این اقشار درآمد مناسبی ندارند.
وی با تاکید بر اینکه امروزه تعداد نامهرسانان نیز بسیار محدود تر از گذشته است، عنوان میکند: تمامی فعالیتهای پست در حال حاضر به شکلی انجام میشود که نیازی به استخدام گسترده پستچی نیست بنابراین باید برای همین تعداد کم و محدود نیز حقوق و مزایای مطلوبی در نظر گرفته شود.
کولهباری از دغدغههای نامهرسانان
کارشناس مسئول پست خراسان رضوی اظهار میکند: پستچیها باید تسهیلات ویژه ای داشته باشند چرا که به طور معمول از ساعت 6 صبح تا بعدازظهر به صورت مداوم بسته ها و نامه ها را به مقصد می رساندند و در گرما و سرما با اراده ای فولادین برای تامین معاش زندگی کار می کنند.
روزگاری پستچیها با به صدا درآوردن زنگ دوچرخه و با نامههایی که بر ترک خود می بستند امانت دار نوشتهها و پیامهای مردم بودند و امروز هم که شکل اقدامات پست تغییر یافته است هنوز هم نامه رسانان با کوله باری از دغدغهها و حقوق و مزایایی محدود در وادی صیانت از دلنوشته ها و اسناد و مدارک اداری و رساندن سریع نامه به دست گیرنده گام بر میدارند.
این اقشار با سختی به دنبال درآوردن لقمهای نان حلال هستند و همواره برای کار خود حرمت قائلند و اهداف و آرمانهایشان را فدای خواستههایشان نکردهاند.
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گزارش: مرضیه صاحبی
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