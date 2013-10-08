تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه هفدهم مهرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با سوم ذیالحجه سال 1434 هجری قمری و نهم اکتبر سال 2013 میلادی.
- چهارمین تمرین تیم ملی فوتبال جهت آمادهسازی برابر رویارویی با تایلند در مرحله انتخابی جام ملتهای آسیا امروز برگزار میشود.
- مسابقات والیبال قهرمانی زیر 23 سال جهان امروز هم با حضور تیم ایران در برزیل پیگیری میشود.
- تیم فوتبال زیر 17 سال (نوجوانان) ایران که خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی 2013 امارات آماده میکند، امروز صبح یک نوبت تمرین میکند.
- نخستين کارگاه فنی مشترک استعدادهای بالقوه کشتی آزاد در ردههای سنی جوانان و بزرگسالان در سال فنی 92-93 از امروز در محل خانه کشتی تهران آغاز به کار میکند.
نظر شما