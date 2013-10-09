آمار جمعیت آنلاین زمین تا پایان 2013/ کره جنوبی در صدر کشورهای متصل به اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه بین المللی مخابرات ITU در گزارش سال 2013 خود آورده است 250 میلیون نفر در سال 2012 به جمعیت آنلاین جهان افزوده شدند اما هنوز 4.4 میلیارد نفر به اینترنت اتصال پیدا نکرده اند.

بر اساس این گزارش، با احتساب اشتراک اینترنت از طریق تلفن های همراه که پیش بینی می شود تا پایان سال میلادی جاری 6.8 اشتراک صورت گیرد، تقریبا معادل جمعیت انسانی که بر روی کره خاکی زندگی می کنند، اتصال به اینترنت صورت می گیرد.

نفود اینترنت از طریق تلفن همراه در سطح جهانی به 96 درصد رسیده که 128 درصد در کشورهای توسعه یافته و 89 درصد در کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است.

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سالانه اتحادیه بین المللی مخابرات حاکی از آن است که کره جنوبی برای سومین سال پیاپی در راس فهرست کشورهای متصل به اینترنت قرار دارد. این رده بندی بر اساس سطح دسترسی به ICT ، استفاده و مهارت اینترنت صورت گرفته است.

پس از کره جنوبی، سوئد، ایسلند، دانمارک، فنلاند و نروژ قرار دارند.

بر اساس این گزارش، اروپا با 75 درصد، منطقه ای است که بالاترین ضریب نفوذ اینترنت را دارد و پس از آن آمریکا با 61 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

در کشورهای درحال توسعه 31 درصد از مردم آنلاین هستند این در حالی است که 77 درصد مردم کشورهای توسعه یافته به اینترنت دسترسی دارند.

کشورهای آفریقایی با 16 درصد ضریب نفوذ اینترنت پایین ترین سطح دسترسی را به شبکه جهانی دارند یعنی نیمی از ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای آسیا و اقیانوسیه.

این گزارش می افزاید در سطح جهانی مردان بیش از زنان از اینترنت استفاده می کنند به طوریکه 37 درصد زن (1.3 میلیارد نفر ) و 41 درصد مرد (1.5 میلیارد نفر) آنلاین می شوند.

اتحادیه بین المللی مخابرات اعلام کرده است 750 میلیون واحد مسکونی(41 درصد) به اینترنت متصل هستند که نیمی از این تعداد در کشورهای در حال توسعه با ضریب نفوذ 28 درصد قرار دارند. در حالی که 78 درصد از خانه های کشورهای توسعه یافته به اینترنت متصل هستند هنوز 90 درصد از 1.1 میلیارد خانه کشورهای در حال توسعه هنوز به اینترنت دسترسی ندارند.