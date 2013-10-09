بازدید نمایندگان سه استان از تونل کوهرنگ/ بررسی مشکل بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در مجلس

مجید منصوری بیدگانی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر اظهار داشت:این امر در هفته آینده و در راستای آشنایی بیشتر نمایندگان سه استان در خصوص مشکلات آب و خشکسالی در حوزه آبریز زاینده رود و همچنین یافتن راهکاری برای برون رفت از این وضعیت انجام می شود.

وی با بیان اینکه این عمل درهر سه استان انجام می شود،افزود:بازدید از تونل سوم کوهرنگ و برخی رودها و چشمه های جاری در استان چهار محال بختیاری از جمله اهداف این برنامه است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: تونل سوم کوهرنگ قرار بود که پنج ساله افتتاح شود اما به دلیل برخی مشکلات طبیعی و جغرافیایی همانند نشت زیاد آب و ریزش تونل 18 سال است که حفر آن طول کشیده است.

منصوری بیدکانی با بیان اینکه فقط 13 متر دیگر برای اتمام این تونل باقی مانده،گفت: در سال های اخیر مقالات بین المللی زیادی برای حل معضلات ذکر شده در تونل سوم کوهرنگ منتشر شده است.

وی بیان داشت: اصولا هدف از تصویب و ایجاد این تونل جمع آوری آب های سرگردان چشمه های فصلی زاگرس برای مصارف گوناگون در اصفهان بود و قرار شد که مازادآن به عنوان شرب به استان یزد منتقل شود.

نماینده مردم لنجان در مجلس با انتقاد از اینکه 13 سال قبل از حفر این تونل آب به یزد منتقل شده است،اظهار داشت: معتقدم که این حجم زیاد آب از زاینده رود در صنایع سنگین این استان رفته و همواره مخالفت خود را با احداث خط دوم لوله انتقال آب به یزدنیز اعلام نموده ام .

فروش آب زاینده رود به صنایع خارج از استان اصفهان قانونی نیست

منصوری بیدکانی با بیان اینکه آب دارای حق آبه دار است و مثل نفت ملی نیست، یادآور شد: دو استان چهار محال و بختیاری و اصفهان یکی به عنوان منبع تامین آب و دیگری به عنوان مالک بخش زیادی از حوزه آبریز این رودخانه صاحبان واقعی زاینده رود هستند و فروش آب آنان به هر استانی توسط وزارت نیرو بدون اجازه آنان غیر قانونی است.

وی با انتقاد از اینکه این عمل بدون رضایت حق آبه داران زاینده رود انجام شده است، اذعان داشت: هیچگاه مخالف انتقال آب شرب از این رودخانه به استانهای دیگر نبوده اما با انتقال حق مردم اصفهان به صنایع سنگین دیگر استان ها موافق نیستیم.

نماینده مردم لنجان در مجلس اظهار داشت: رئیس جمهور کمابیش از مشکلات حیطه زاینده رود مطلع است اما با این اوصاف نمایندگان استان اصفهان برای حل این موضوع به دیدار آقای روحانی نیز خواهند رفت.

بررسی مشکل بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در مجلس

منصوری بیدکانی در ادامه سخنان خود در خصوص رفع مشکل بازنشستگان ذوب آهن اصفهان گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس بزودی قصد دارد برای حل این موضوع با معاون اول رئیس جمهور و سه وزیر اقتصاد،صنعت،معدن و تجارت و کار ،رفاه و امور اجتماعی ملاقاتی انجام دهد.

وی با اشاره به اوضاع ناگوار بازنشستگان صندوق فولاد در سراسر کشور گفت:مشکل بازنشستگان ذوب آهن و صندوق فولاد کشور از اینجا ناشی شد که از ابتدا حقوق آنان به تامین اجتماعی همانند سایر بازنشستگان پرداخت نشد و قرار شده به صندوقی مستقل واریز شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: صندوق بازنشستگان فولاد نتوانست سرمایه گذاری خوب و افزایش درآمد داشته باشد و همواره کسری آن را دولت جبران می کرد تا اینکه در سال های اخیر به دلیل مشکلات مالی دولت واریز پول به آن کاهش چشمگیر داشت.

منصوری بیدکانی ادامه داد: پس از آنکه قرار شد سهام کارخانجاتی همانندذوب آهن در اختیار این صندوق گذاشته شود بر اساس اصول واگذاری های اصل 44 قانون اساسی این کار باید از طریق بورس و با تعیین ارزش سهام عملی می شد.

وی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی طبق قانون ذکر شده مخالف واگذاری درون سازمانی و بدون تعین ارزش سهام بوده است،اظهار داشت: البته این مخالف خود موجب کندی روند واگذاری ها شده است اما با این حال با رایزنی هایی با وزرای مربوطه تصمیم گرفته ایم که با واریز ارقام مورد نیاز مشکل حقوق بازنشستگان صندوق فولاد را رفع کنیم اما در مراحل بعدی به ازرش سهام و امور مرتبط با آن بپردازیم.

نماینده مردم لنجان در مجلس یادآور شد: در بند 59 قانون بودجه سال 1391 و بند 2715بودجه سال 1392 واریز پول به صندوق بازنشستگی فولاد کشور bکر شده است.