ورزشگاه 15 هزار نفری ایلام چهار ماه پس از افتتاح/ ورزشگاهی ناقص و بدون استفاده

به گزارش خبرنگار مهر، درست روز بیست یکم خردادماه سال جاری استاديوم 15 هزار نفري عدالت ايلام با حضور رئيس جمهور رسماً افتتاح و بهره برداري از آن آغاز شد ولی این ورزشگاه ناقص است و در حال حاضر هیچ استفاده ای از آن نمی شود.

جوانان استان ایلام با هزار امید و آرزو در انتظار ورزشگاه 15 هزار نفری ایلام بودند تا از امکانات ورزشی و تجهیزات مجهز ورزش را دنبال کنند اما متاسفانه آرزوی ورزشکاران ایلامی قربانی بی توجهی مسئولان استانی و کشوری شد.

متاسفانه در سفرهای استانی طرحهایی برای استان تصویب شد یا اصلا اجرا نشدند یا اگر هم اجرا شده اند ناقص و از کیفیت لازم برخوردار نیستند که باید گفت طرح ورزشگاه 15 هزار نفری در حال حاضر مجهز نیست و کیفیت خوبی نیز برخوردار نیست.

استان محروم ایلام که امکانات ورزشی بسیار محدودی برخوردار است، ااما سفرهای استانی دولت ورزشگاه 15 هزار نفری در استان تصویب و کار ساخت آن آغاز شد و بعد از سالهای از ساخت آن، پروژه با مشکلات متعدد مواجه شد و هر سال مسئولان وعده ای جدید برای ساخت این ورزشگاه می دادند تا اینکه این پروژه جزو پروژه های مهر ماندگار قرار گرفت.

ورزشگاه 15 هزار نفری ایلام از همان آغاز ساخت با مشکلات اعتباری مواجه بود و چندین باز از سوی مئسولان استانی و وزرات ورزش برای این پروژه تصمیم گیری شد ولی هر بار بی نتیجه می ماند.

بعد از قرار گرفتن این پروژه با مشکلات بسیار زیاد در فهرست مهر ماندگار مسئولان در سال جاری با حضور رئیس جمهور آن را افتتاح کردند ولی این ورزشگاه در حال حاضر بدون استفاده است چراکه ناقص است و هنوز این ورزشگاه جای کار دارد.

در حالی که گفته می شد در این ورزشگاه 15 هزار نفری چند سالن ورزشی دیده می شود، نه تنها اینگئنه نشد بلکه کارگران هنوز در اطراف ورزشگاه مشغول کار هستند.

روز افتتاح این سالن ورزشی اعلام شد اين استاديوم از سالن بيليارد به مساحت 360 متر مربع، سالن تنيس روي ميز به مساحت 360 متر مربع سالن تيراندازي به مساحت 420 متر مربع، رختكن بازيكنان و داوران، اتاق كمك هاي اوليه، جايگاه خبرنگاران، تاسيسات آتش نشاني، جايگاه نيروي انتظامي، سالن مصاحبه و پيست 8 خطه استاندارد و 400 متر سالن فضاي باز اداري برخوردار است، ولی هیچ کدام از این سالنها در ورزشگاه ساخته نشده و فقط چمن و شکل فیزیکی ورزشگاه ساخته شده است.

اما در نهایت استاديوم هزار نفري ایلام كه در زميني به مساحت 200 هزار متر مربع و با زيربناي 36 هزار و 600 متر مربع با هزينه تقريبي 15 ميليارد تومان احداث شده بود، افتتاح شده است.

در حال حاضر نیز به دلیل کمبود اعتبار ورزشگاه هزار نفری ایلام به حال خود رها شده است و جای بسی تاسف است که این ورزشگاه ناقص چطور توسط مسئولان افتتاح شده و مردم را به طرحهای بدون استفاده امیدوار می کنند.

اگر این طرح افتتاح شده پس چرا پس از چهار ماه از افتتاح آن هنوز یک ورزشکار داخل آن نرفته و اگر مشکل دارد چرا عجولانه افتتاح شد و فقط از این پروژه به عنوان یک تبلیغ استفاده شده است.

متاسفانه فقط به صرف شکل ظاهری ورزشگاه افتتاح شده ولی در داخل ورزشگاه کمبودها و نواقص متعددی وجود دارد که نشان می دهد این ورزشگاه برای تکمیل شدن به زمان بیشتری نیاز دارد.

در زمان افتتاح این پروژه محمد عباسی وزیر ورزش سابق نیز حضور داشت و اعلام کرد: "بر این اساس نام این ورزشگاه بزرگ را به نام ورزشگاه عدالت نامگذاری کرده تا یادگاری از این دولت باقی بماند و احداث ورزشگاه 15 هزار نفری ایلام گواهی بر عدالت دولت است". ولی باید گفت این ورزشگاه گواهی بر تبلیغ دولت در استان بوده است و هیچ کاربردی برای ورزشکاران استان نداشته است.

مسئولان ورزش ایلام اعلام کردند"ورزشگاه 15 هزار نفری ایلام به عنوان هدیه و مهر ماندگار دولت احمدی نژاد با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید تا از این پس به خانه ای برای شکفتن ورزش استان به ویژه استعدادهای فوتبال این منطقه تبدیل شود" ولی این ورزشگاه هنوز جای کارگران است نه شکفتن استعدادهای ورزشی.