تغذیه صحیح دوران بارداری باید قبل از این دوران آغاز شود

سارا صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بانوان بهتر است سه تا چهار ماه قبل از شروع بارداری از نظر عادت غذایی و وضع تغذیه ای با متخصص مشورت کرده و شرایط را کنترل کنند تا عادات و الگوهای غذایی‌شان اصلاح شود.



وی با اشاره به این که اصول تغذیه صحیح در دوران بارداری، تفاوتی با سایر شرایط ندارد، بیان کرد: در این ماه‌ها هم تغذیه صحیح بر تنوع و تعادل استوار است.



صحرایی اضافه کرد: اگر جدول ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز در دوره های مختلف زندگی را با یکدیگر مقایسه شود، تفاوت خیلی زیادی مشاهده نمی شود، به غیر از اسیدفولیک که قبل از شروع بارداری باید میزان دریافت آن را به کمک مکمل ها افزایش داده و در سه‌ ماهه دوم بارداری نیز برای افزایش دریافت آهن ممکن است به مکمل نیاز باشد که با نظر متخصص باید نسبت به دریافت آن، اقدام شود.



لازم نیست مادران در دوران بارداری پُرخوری کنند



کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک با بیان اینکه خیلی‌ها فکر می کنند مادر باردار حتماً باید به اندازه دو نفر غذا بخورد تا جنینش سالم و سلامت رشد کرده و متولد شود، گفت: چنین طرز فکری اشتباه است و اضافه کرد: میزان دریافت انرژی در این دوران حتماً باید کنترل شود، چون اگر افزایش وزن مادر باردار بیش از حد معمول و طبیعی باشد، می تواند بارداری را با مشکل روبه رو سازد که به ‌نفع ‌مادر و جنین ‌نیست.



صحرایی با اشاره به اینکه معمولاً مادر باردار در سه ماهه اول، به دلیل شرایطی که از نظر جسمی دارند، ممکن است خیلی تمایلی به غذا خوردن نداشته باشند یا ترجیح دهند صبح ها دیرتر از خواب بیدار شوند، اظهارداشت: نظم وعده های غذایی هم موضوع مهمی است که در دوران بارداری باید مورد توجه قرار گیرد.



این کارشناس تأکید کرد: در سه ماهه اول بارداری نیازی نیست انرژی دریافتی افزایش پیدا کند و در این مدت یک تا دو کیلوگرم و حداکثر تا سه کیلوگرم افزایش وزن طبیعی است.



وی ادامه داد: در سه ماهه سوم بارداری و از هفته بیستم به بعد هم وزن مادر باردار باید با توجه به وزنی که قبل از بارداری داشته است، افزایش پیدا کند.



صحرایی در بیان میزان اضافه شدن وزن در دوران بارداری گفت: میزان اضافه وزن برای فردی که وزنش طبیعی است در دوره بارداری باید بین 11 تا 16.5 کیلوگرم باشد و اضافه کرد: کسی که اضافه وزن دارد، افزایش وزن دوران بارداری وی باید بین هفت تا 11.5 کیلوگرم و برای فردی که چاق است، این رقم باید بین شش تا هفت کیلوگرم باشد.



در دوران بارداری، مصرف بعضی غذاها ممنوع است



کارشناس تغذیه شبکه بهداشت ـ درمان شهرستان آبیک با بیان اینکه در دوران بارداری، مصرف بعضی غذاها ممنوع است، توضیح داد: کنسرو، تخم مرغ نیم پخته، گوشت هایی که سرد است و بخوبی پخته نشده و غذاهای دریایی خام نباید در این دوران مصرف شود.



وی ادامه داد: مادر باردار باید از مصرف مواد غذایی حاوی فلفل سبز و قرمز و خردل، مواد غذایی گوگرد دار مانند: مارچوبه، تربچه، سیر و پیاز خودداری کند.



صحرایی مصرف چهار تا پنج وعده سبک غذا به جای سه وعده اصلی پُر حجم، جایگزینی غذاهای آب پز و بخار پز بجای استفاده از مواد غذایی سرخ کرده و محدود کردن مصرف غذاهای چرب و ادویه دار را برای پیشگیری از سوزش سردل که از شکایت های شایع دوران بارداری است را مفید دانست.



وی گفت: مصرف نان و عسل در وعده صبحانه، استفاده از روغن زیتون همراه سالاد و استفاده از نا‌ن‌های سبوس دار مانند: سنگک و نان جو را مانع از بروز یبوست دانست.