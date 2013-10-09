افزايش استفاده از خدمات پستي در خراسان شمالي نيازمند فرهنگ سازي است

علي عبادي به مناسبت هفدهم مهر ماه و روز جهاني پست در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اين كه سرانه ترافيك پستي در خراسان شمالي از ميانگين كشوري پايين تر است، افزود: خودپستچي گري ادارات استان يكي از مهمترين دلايل اين مسئله است.

به گفته وي در حالي كه سرانه ترافيك پستي در كشورهاي آمريكايي حدود 700 مرسوله در سال و در كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز 220 مرسوله است، اين ميزان در ايران دوازده مرسوله برآورد شده است.

عبادي عنوان كرد: سرانه ترافيك پستي در خراسان شمالي تا شش ماهه نخست سال جاري چهار مرسوله به ازاي هر نفر بوده و اميد مي رود اين ميزان تا پايان سال جاري به 10 مرسوله افزايش يابد.

وي عنوان كرد: افزايش استفاده از خدمات پستي در خراسان شمالي از سوي مردم و دستگاه هاي اداري نيازمند فرهنگ سازي است.

اين مسئول با بيان اين كه هم اكنون 120 نوع خدمت پستي در بجنورد ارائه مي شود، اضافه كرد: اگر مردم و ادارات خراسان شمالي براي دريافت اين خدمات به پست مراجعه كنند، به يقين سرانه ترافيك مرسولات پستي در استان افزايش چشمگيري خواهد يافت.

وي گفت: در حال حاضر در خراسان شمالي حدود 20 دستگاه نسبت به واگذاري خدمات خود به اداره پست به صورت نيابتي اقدام كرده اند؛ در حالي كه غالب دستگاه هاي استان مي توانند آن دسته از خدمات خود كه نياز به حضور شخص در اداره ندارد را به شبكه پست محول كنند.

عبادي با اشاره به اين كه بر اساس سند چشم انداز سال 1404 مي بايست سرانه مرسولات پستي در خراسان شمالي به 20 مرسوله به ازاي هر نفر برسد، عنوان كرد: بسترسازي هاي لازم براي تحقق اين هدف انجام شده است.

به گفته وي راه اندازي سامانه خدمات پستي الكترونيكي با عنوان بستر خدمات نوين پستي، راه اندازي E بازارها، راه اندازي پست تلفني 193 و پيك موتوري درون شهري، اطلاع رساني مستمر در مورد خدمات پستي و ... برخي از اين اقدامات به شمار مي روند.