مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي با حضور رئیس جمهور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حجت الاسلام و المسلمین حسن روحاني صبح امروز چهارشنبه به منظور شرکت در سي و دومين مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي، در اين دانشگاه حضور يافت و در بدو ورود از سوي سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي، رحماني فضلي وزير کشور، دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امير پوردستان فرمانده نيروي زميني ارتش و جمعي از فرماندهان ناجا مورد استقبال قرار گرفت.

رييس جمهور در آغاز سي و دومين مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي با حضور در محل يادمان شهداي گمنام اين دانشگاه، به مقام شامخ شهداي نيروي انتظامي و امام شهيدان اداي احترام کرد و پس از آن از يگانهاي انتظامي مستقر در ميدان سان ديد و مورد استقبال خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران نيروي انتظامي و جمعي از فرماندهان و مسئولان ناجا قرار گرفت.

اعطاي درجه و سردوشي به دانشجويان ممتاز، تجليل از خانواده هاي شهدا و اساتيد، فرماندهان برگزيده، قرائت سوگندنامه توسط دانش آموختگان دانشگاه علوم انتظامي و اجراي حرکات نمايش رزمي، ورزشي و راپل، اجراي مانور عمليات مقابله با حملات سايبري و رژه يگانها از ديگر برنامه هاي اين مراسم است.