  1. سیاست
  2. دولت
۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۸:۵۳

مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي با حضور رئیس جمهور برگزار شد

مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي با حضور رئیس جمهور برگزار شد

سي و دومين مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي با حضورحجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران در اين دانشگاه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری  حجت الاسلام و المسلمین حسن روحاني صبح امروز چهارشنبه به منظور شرکت در سي و دومين مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي، در اين دانشگاه حضور يافت و در بدو ورود از سوي سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي، رحماني فضلي وزير کشور، دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امير پوردستان فرمانده نيروي زميني ارتش و جمعي از فرماندهان ناجا مورد استقبال قرار گرفت.

رييس جمهور در آغاز سي و دومين مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي با حضور در محل يادمان شهداي گمنام اين دانشگاه، به مقام شامخ شهداي نيروي انتظامي و امام شهيدان اداي احترام کرد و پس از آن از يگانهاي انتظامي مستقر در ميدان سان ديد و مورد استقبال خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران نيروي انتظامي و جمعي از فرماندهان و مسئولان ناجا قرار گرفت.
 
اعطاي درجه و سردوشي به دانشجويان ممتاز، تجليل از خانواده هاي شهدا و اساتيد، فرماندهان برگزيده، قرائت سوگندنامه توسط دانش آموختگان دانشگاه علوم انتظامي و اجراي حرکات نمايش رزمي، ورزشي و راپل، اجراي مانور عمليات مقابله با حملات سايبري و رژه يگانها از ديگر برنامه هاي اين مراسم است.
کد مطلب 2152123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها