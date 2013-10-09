ثبت کمترین جرایم خشن در سال 92/ ایجاد همدلی و آرامش پس از انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه در سی و دومین مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی اظهار داشت: امسال حماسه سیاسی با حضوری آگاهانه در خردادماه رقم خورد که موجب همدلی، ایجاد آرامش و امید در کشور شد.

وی ادامه داد: این موضوع در سایه تدبیر مسئولان کشور به دست آمد ضمن اینکه باعث شد امروز عزت ایران در منطقه دو چندان شود و ایران در تراز کشورهای بزرگ دنیا قرار گیرد.

رئیس پلیس کشور با اشاره به مساله امنیت تاکید کرد: تمامی دستگاهها در سالهای اخیر تلاش کردند و این موضوع باعث ارتقا امنیت در کشور شده است. ناامنی های گسترده ای در اطراف ایران وجود دارد و با توجه به اینکه امنیت در دنیا رو به افول است می توانیم ادعا کنیم ایران امسال کمترین جرایم خشن را داشته است. این امر محقق نمی شد مگر با همکاری نهادهای مسئول از جمله شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور. خوشبختانه امروز نیروهای انتظامی و قضائی نیز به خوبی وظایف شان را انجام می دهند.

به گفته احمدی مقدم اقتدار پلیس از سرمایه اجتماعی است و مردمداری، قانون مداری و روزآمدی در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد. پلیس از مردم برای مردم است و باید بتوانیم اقتدار و رحمت پلیس را با یکدیگر داشته باشیم.

وی ادامه داد: قانون تنها سند روابط پلیس است و ما مخالف رفتارهای غیرقانونی همراه با افراط و تفریط هستیم.

رئیس پلیس کشور در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم افزایش دانش و استفاده از فناوری های روز تاکید کرد و افزود: فناوری و دانش آوری باید در نیروی انتظامی افزایش یابد و پلیس یک گام از مجرمان جلوتر باشد. امروز باید به قدرت پیش بینی و پیشگیری برسیم چرا که این موضوع می تواند ضامن موفقیت ما در منطقه باشد.

وی با بیان اینکه امروز 90 درصد جرایم خشن کشور در کمترین زمان کشف می شود تاکید کرد: قدرت کشف جرایم افزایش یافته است و پلیس با تکیه بر دانش و آزمایشگاه جرایم خشن را در کمترین زمان کشف می کند. همچنین ضریب کنترل مرز افزایش یافته است و می توان گفت طرح انسداد مرز به 80 درصد رسیده است و استفاده از سامانه های الکترونیکی و اپتیکی در مرز رشد داشته است. در حوزه تصادفات نیز از سال 84 تا کنون با وجود 2.5 برابری وسایل نقلیه میزان تلفات یک سوم کاهش یافته است و تنها در نیمه نخست امسال هزار نفر در جاده های کشور کمتر کشته شده اند.

به گفته احمدی مقدم در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز با بهره گیری از نیروهای خوب و سگهای موادیاب کشفیات پلیس افزایش نشان می دهد و مسیر ترانزیت مواد مخدر نیز از ایران در حال تغییر است. این در حالی است که با اقدامات پلیس قیمت مواد مخدر 6 برابر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در حوزه پلیس سایبر نیز امروز با وجود عمر کوتاه پلیس فتا دو سوم جرایم سایبری کشف می شود در حالی که این ایران بیشترین میزان کشف جرایم سایبری را دارد. در حوزه خدمات الکترونیک نیز سالانه 30 میلیون خدمت به مردم در دفاتر خدمات الکترونیکی ارایه می شود.

رئیس پلیس کشور بر لزوم تقدم پیشگیری اجتماعی به پیشگیری انتظامی تاکید کرد و افزود: امروز یکی از اهداف بزرگ پلیس رسیدن به پیشگیری اجتماعی است. تلاش پلیس برای جلب رضایت شهروندان ادامه دارد. البته باید بگویم شتاب پلیس در سالهای اخیر افزایش یافته است اگرچه تا رسیدن به وضع مطلوب هنوز فاصله داریم.