خراسان جنوبی نیازمند توسعه زیر ساختهای اقتصادی/ دو راهی برای انتخاب استاندار بومی یا غیر بومی

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان جنوبی سرزمین پتانسیل های نهفته، این روزها چشم انتظار ورود سکاندار جدیدی است تا شاید بتوان ظرفیت های فراموش شده را به فعلیت رسانده و موجب سرعت در روند پیشرفت صنعت و معدن استان باشد.

خراسان جنوبی به علت همجواری و دارا بودن مرز مشترک با کشور افغانستان از پتانسیل های فراوانی برای رونق اقتصاد برخوردار بوده که سال هاست به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها و امکانات مهمترین طرح های اقتصادی به خصوص ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این استان بدون نتیجه مانده است.

ایجاد منطقه ويژه اقتصادي بيرجند گامی بلند برای متحول کردن اقتصاد خراسان جنوبی و شرق کشور است و در محدوده اي به وسعت 450 هكتار در مركز ثقل محور ترانزيتي چابهار – زاهدان – بيرجند – مشهد – سرخس و مسير ترانزيتي بندرعباس – افغانستان قرار گرفته و مي تواند با برقراري ارتباط تجاری، صنعتی و خدماتي با كشورهای آسياي ميانه و افغانستان نقش مهمي در اقتصاد كلان كشور ايفا كند.

یکی از مهمترین مزیت های تجاری استان نسبت به سایر استان های همجوار ویژگی خاص همجواری و بیشترین مرز مشترک با کشور افغانستان و فاصله 310 کیلومتری با شهر فراه، وجود چهار بازارچه مرزی فعال و گمرک و پایانه مرزی ماهیرود، وجود معادن و صنایع فراوان، دارا بودن فرودگاه بین المللی و همچنین قرار گرفتن این استان در کریدر شمال- جنوب- شرق به غرب کشور است.

به نظر می رسد تنها راه برون رفت استان از بحران سرمايه‌ گذاري رونق منطقه ويژه اقتصادي است که باید دید استاندار جدید خراسان جنوبی سکان اقتصاد استان را چگونه هدایت می کند.

نمایندگان برای مردم نه به جای مردم تصمیم بگیرند

یک فعال اقتصادی با بیان اینکه وجود استاندار بومی در استان سبب بروز شکوفایی بیشتر در صنایع می شود، اظهار داشت: نمایندگان مجلس با رای قاطع مردم انتخاب شده اند و باید برای مرم نه به جای مردم تصمیم بگیرند.

محمدحسین کمیلی با بیان اینکه استانداری که طول می کشد دو سال شمال و جنوب استان را بشناسد به درد استان نمی خورد، اذعان داشت: همیشه گذاشته ایم دیگران تصمیم بگیرند طی سال های گذشته استاندار غیر بومی را تجربه کردیم حالا اجازه بدهید فردی بومی سکان استان را بدست بگیرد.

وی با بیان اینکه افراد لایق و خبره در استان کم نیستند بیان داشت: چرا باید با وجود این همه افراد توانمند بومی دست به دامن غریبه ها بزنیم، یک بار بگذارید استان تجربه سکاندار بومی را داشته باشد.

توجه ویژه به صنایع گره گشای مشکلات استان

یک کارشناس فعال در بخش صنعت نیز انتظار خود از استاندار جدید را منوط به ایجاد صنایع مبدل و صنایع مادر دانست و گفت: استاندار جدید باید با دید وسیع به صنعت زمینه حضور سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را بیش از گذشته فراهم کند.

محمد قربانی با بیان اینکه صنایع موجب ایجاد اشتغال پایدار در منطقه هستند، بیان داشت: طرح توسعه صنایع سبب ایجاد اشتغال پایدار و مستقیم در سطح استان می شود که این امر گره گشای بسیاری از مشکلات اجتماعی در سطح استان خواهد بود.

وی افزود: استان از پتانسیل بالایی در حوزه تولید و صنعت برخوردار است بنابراین استاندار جدید باید با روحیه اقتصادی زمینه توسعه صنعت را رونق بخشد.

خراسان جنوبی به ظرفیت های خود نرسیده/ از همه توانمندی های استان استفاده شود

دبیر حزب موتلفه اسلامی خراسان جنوبی نیز اظهار داشت: اولین اولویت ‌کاری استاندار جدید توسعه استان در بخش‌های مختلف باشد.

حجت الاسلام محمد علی تابعی نظر خود در خصوص انتخاب استاندار آینده بر فرد بومی دانست و بیان کرد: فرد بومی شناخت جامعی از مردم، جغرافیای استان، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، و نقاط ضعف استان دارد و با شناخت نیروهای اجرایی، می‌ تواند در سرعت به توسعه اقتصاد گام بردارد.

وی با اشاره ظرفیت های استان در بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت و معدن گفت: این استان محرومیت های زیادی دارد و در کنار این محرومیت ها ظرفیت های سرمایه گذاری و توسعه نیز بالا است اما متاسفانه تاکنون نتوانسته به ظرفیت‌ها و نیازهای خود برسد.

وی با اشاره به اینکه علی رغم وجود معادن غنی در برخی شهرستانها شاهد هستیم که این شهرها در اوج محرومیت به سر می برند، گفت: ما نتوانستیم از ظرفیت دولت دهم برای توسعه استان استفاده کنیم و کسی باید سکان استان را به دست گیرد که با دلسوزی از همه توانمندی‌های استان استفاده کند.

بومی یا غیربومی بودن ملاک نیست، تجربه مهم است

یک شهروند بیرجندی نیز با بیان اینکه بومی یا غیربومی بودن فرد ملاک نیست، افزود: استاندار باید برای مردم و در راستای توسعه و پیشبرد اهداف بلند مدت در استان گام بردارد.

زهرا سبزه کار بیان داشت: خراسان جنوبی نقاط ضعف و قوت فراوانی دارد که استاندار باید در راستای شکوفایی بیشتر نقاط قوت و رفع کاستی ها تلاش کند.

توجه به زیرساخت ها در توسعه استان ضروری است

احمد داوودی از دیگر شهروندان بیرجندی نیز حضور استانداري بي ‌اطلاع از مسائل استان را به طور قطع مشکل ساز دانست و اظهار داشت: بومی یا غیربومی بودن استاندار مهم نیست بلکه باید به تجربه مدیریتی فرد توجه کرد که البته حضور فردی خبره و بومی بی تاثیر در رشد و شکوفایی استان نیست.

وی ایجاد فضای سرمایه‌ گذاری مناسب را ضروری دانست و گفت: کم بودن سرمایه و نرخ پس انداز در استان، نبود زیرساخت‌های لازم، نبود راه آهن و... از موانع پیش روی توسعه استان است.

هرچند بحث داغ بومی یا غیربومی بودن استاندار جدید این روزها در هر محفلی به گوش می رسد اما براستی توقع مردمی که حماسه ای بی نظیر در انتخاب دولت خلق کردند انتخاب شخصی آگاه، مدیر، مدبر، خلاق و دلسوز است و این امر باید به دور از منافع شخصی و یا حزبی صورت گیرد.

در شرایط فعلی کسی باید سکان استان را بدست گیرد که هم آزموده شده و هم برنامه ‌ای مدون و قابل اجرا برای استان ارائه کند.