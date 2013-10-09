628 بیمار خاص در زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

بهمن لازمی در گفتگو با خبرنگار مهر،افزود: از مجموع تعداد بيماران خاص ۷۵ نفر را بيماران هموفيلي، ۳۱ نفر تالاسمي، ۲۹۲ نفر دياليزي و ۲۲۵ نفر را نيز بيماران مبتلا به ام اس تشكيل مي دهند.

مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان گفت: هزينه هاي درماني و دارويي بيماران خاص در مقايسه با ديگر بيماري ها بسيار زياد است که در این راستا باید برنامه ریزی های لازم در دستور قرار گیرد.

لازمی همچنين به تعداد مراكز طرف قرار داد اداره كل بيمه سلامت استان زنجان اشاره کرد و افزود: هم اكنون 454 مركز طرف قرارداد اين اداره كل خدمات لازم را به جامعه هدف تحت پوشش ارائه مي دهند.

وی تاکید کرد: در این راستا ۸۴ داروخانه ،۱۱ بيمارستان، 19 توانبخشی،141 پزشک عمومی و 142 پزشک متخصص،19 آزمایشگاه، یک پزشک جراحی،17 شبکه بهداشت، 24 دندانپزشکی و در مجموع 454 مرکز طرف قرارداد با این بیمه هستند.

مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان افزود: طي شش ماه نخست سالجاری 766میلیون تومان برای بیماران خاص هزینه شده است.

لازمی تصریح کرد: این سازمان بیش از 70 درصد هزينه هاي درماني بيماران خاص را برعهده دارد.