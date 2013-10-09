شورای دستگاه های نظارتی سه قوه تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بندهای پایان طرح عضویت و لغو عضویت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شوراهای عالی، شورا و سایر هیئت ها با تصویب ماده ای مقرر کردند کلیه نمایندگان ناظر طبق آئین نامه داخلی مجلس از ابتدای هر دوره برای مدت دو سال انتخاب شوند و روش تعیین شده برای انتخاب نمایندگان ناظر در سایر قوانین و مقررات به روش پیش بینی شده در آئین نامه مذکور اصلاح می شود.

وکلای ملت همچنین با تصویب ماده دیگری مقرر کردند در قوانینی که برای انتخاب نماینده ناظر، کمیسیون تخصصی تعیین نشده است، هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون تخصصی ذی ربط را تعیین می نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب آخرین ماده این طرح مقرر کردند به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمدنمودن نظام نظارت، ارتقاء بهره وری و تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه، با حفظ استقلال هر یک از قوا در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل شود.

شورای مذکور وظیفه نظارت بر فرایند تولید آمارهای پایه و شاخص های کلان کشور که توسط مرکز آمار ایران تهیه می شود را نیز عهده دار است. این ماده با 105 رای موافق، 13 رای مخالف، 6 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. تنها 124 نماینده در این رای گیری شرکت کردند.