جاده بوشهر - شیف - گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاده بوشهر - شیف - گناوه یکی از پروژه‌های بسیار مهم استان بوشهر در حوزه راه است که بالاخره پس از چند سال انتظار به بهره‌برداری رسید تا فاصله مردم در شهرستان‌های شمالی استان را با مرکز استان کمتر کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در ارتباط با طول این مسیر به خبرنگار مهر گفت: این مسیر دارای 88 کیلومتر طول است که فاصله شهرهای بوشهر و گناوه را 30 کیلومتر کاهش می‌دهد.

علیرضا صفایی با اشاره به اعتبارات هزینه شده در این پروژه، ادامه داد: این پروژه با سرمایه‌گذاری 45 میلیارد تومان اجرا شده است.

وی به مزایای این جاده اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این پروژه در کاهش فاصله مرکز استان با شهرستان‌های شمالی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی، پدافند غیرعامل، راه دسترسی به روستاهای این منطقه و کاهش بار ترافیکی مسیر کنونی بوشهر گناوه نقش بسیار مهمی دارد.

افزایش ایمنی رفت و آمد و رونق تجارت و صیادی

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر بیان داشت: افزایش ایمنی رفت و آمد و رونق تجارت و صیادی در بنادر شمالی استان از دیگر مزایای ساخت این جاده است.

وی وجود منظره های متفاوت از محیط زیست را یکی از ویژگی‌های مسیر بوشهر - شیف - گناوه عنوان و اضافه کرد: تولید، اشتغال و رونق اقتصادی به لحاظ وجود حوضچه‌های پرورش میگو، و وجود دامپروری از دیگر خصوصیات این محور است.

صفایی در ادامه خاطرنشان ساخت: 204 دستگاه ابنیه فنی کوچک و 9 دستگاه ابنی فنی بزرگ در این جاده فعالیت کردند.