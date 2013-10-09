10 میلیارد ریال برای چمن مصنوعی ورزشگاه قائمشهر هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ابراهیمی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه اولین زمین چمن مصنوعی استاندارد مازندران در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر تا پایان مهرماه به بهره برداری می رسد، اظهارداشت: چمن مصنوعی ورزشگاه با تاییدیه 2 ستاره فیفا ، الیاف از هلند و مراحل بافت و نصب توسط شرکت هاتکو ترکیه، انجام شد.

وی با اشاره به برابری ورزش قائم شهر با 15 استان کشور افزود: با توجه به ظرفیتها و پتانسیل های موجود در ورزش قائم شهر ، سرانه ورزش شهرستان باید در استان ویژه باشد و حق ورزش شهرستان احداث استادیوم 30 هزار نفری است.

رئیس هیئت فوتبال قائم شهر با اشاره به فعالیت 46 تیم در رده های استانی و 70 تیم در رده های مختلف دسته یک، دو و سوپر لیگ شهرستان ،گفت: امروز شهرستان 2 تیم دسته یک، یک تیم امید در لیگ برتر، یک تیم بانوان و 3 تیم امید های لیگ دسته یک در کشور و لیگ برترآن دارد.

ابراهیمی بااشاره به حضور 70 فوتبالیست قائم شهری در لیگ برتر کشور اظهارداشت: استعداد فوتبال قائم شهر، این شهرستان را به قطب فوتبال کشور تبدیل کرده است.

وی ضعف فوتبال شهرستان را معرفی یک تیم لیگ برتری در کشور عنوان کرد.