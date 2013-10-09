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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۶

واریز 100 میلیارد به حساب آموزش و پرورش برای تامین سیستم گرمایشی مدارس

واریز 100 میلیارد به حساب آموزش و پرورش برای تامین سیستم گرمایشی مدارس

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعلام اینکه مهلت قانونی شرکت گاز برای پرداخت 200 میلیارد تومانی برای تجهیز سیستم گرمایشی مدارس به اتمام رسید است گفت: در جلسه ای که روز گذشته با حضور نماینده خزانه داری کشور برگزار شد، قرار شد که 100 میلیارد تومان از این بدهی شرکت گاز تا پایان وقت اداری امروز به حساب آموزش و پرور واریز شود.

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت گاز متعهد شده است که  برای تجهیز سیستم گرمایشی مدارس از محل افزایش 100 ریالی هزینه گاز که رقمی معادل 200 میلیارد تومان خواهد بود به آموزش و پرورش پرداخت کند تا برای همیشه بخاری های نفتی و غیراستاندارد از کلاس های درس جمع آوری شود.

وی افزود: این بودجه  می بایست از سوی شرکت ملی گاز در اعتبارات سال 92 به آموزش و پرورش پرداخت می شد، اما هنوز شرکت ملی گاز اقدام به پرداخت کامل اعتبار نکرده است.

کوچکی نژاد با اشاره به جلسه روز گذشته خود با نماینده خزانه داری و آموزش و پرورش گفت: در جلسه روز گذشته موضوع تامین اعتبار سیستم گرمایشی مطرح شد و قرار شد تا پایان وقت اداری امروز مبلغ 100 میلیارد تومان اعتبار به حساب آموزش و پرورش واریز شود.

وی به حادثه تلخ شین آباد اشاره کرد و گفت: در سال گذشته شاهد فوت 2 دانش آموز در حادثه شین آباد بودیم و همچنین صورت تعدادی از دانش آموزان در آتش سوخت. در حال حاضر نیز آموزش و پرورش در صدد خرید سیستمهای گرمایشی تابشی است و قطعا با اختصاص اعتبار 200 میلیارد تومانی، آموزش و پرورش به راحتی می تواند این سیستم گرمایشی را خریداری کرده و در اختیار مدارس قرار دهد تا در زمستان دیگر شاهد آتش سوزی در کلاسهای درس نباشیم.

 

کد مطلب 2152186

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