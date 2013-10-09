واریز 100 میلیارد به حساب آموزش و پرورش برای تامین سیستم گرمایشی مدارس

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت گاز متعهد شده است که برای تجهیز سیستم گرمایشی مدارس از محل افزایش 100 ریالی هزینه گاز که رقمی معادل 200 میلیارد تومان خواهد بود به آموزش و پرورش پرداخت کند تا برای همیشه بخاری های نفتی و غیراستاندارد از کلاس های درس جمع آوری شود.

وی افزود: این بودجه می بایست از سوی شرکت ملی گاز در اعتبارات سال 92 به آموزش و پرورش پرداخت می شد، اما هنوز شرکت ملی گاز اقدام به پرداخت کامل اعتبار نکرده است.

کوچکی نژاد با اشاره به جلسه روز گذشته خود با نماینده خزانه داری و آموزش و پرورش گفت: در جلسه روز گذشته موضوع تامین اعتبار سیستم گرمایشی مطرح شد و قرار شد تا پایان وقت اداری امروز مبلغ 100 میلیارد تومان اعتبار به حساب آموزش و پرورش واریز شود.

وی به حادثه تلخ شین آباد اشاره کرد و گفت: در سال گذشته شاهد فوت 2 دانش آموز در حادثه شین آباد بودیم و همچنین صورت تعدادی از دانش آموزان در آتش سوخت. در حال حاضر نیز آموزش و پرورش در صدد خرید سیستمهای گرمایشی تابشی است و قطعا با اختصاص اعتبار 200 میلیارد تومانی، آموزش و پرورش به راحتی می تواند این سیستم گرمایشی را خریداری کرده و در اختیار مدارس قرار دهد تا در زمستان دیگر شاهد آتش سوزی در کلاسهای درس نباشیم.