امنیت پایدار در سایه اعتماد مردم به دست می آید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مردای شامگاه سه شنبه در همایش اصناف که با حضور جمعی از مسئولان، اعضای شورای شهر و بازاریان در آمفی تئاتر مجتمع امیرنظام گروسی برگزار شد، اظهار داشت: امنیت حاکم بر جامعه مرهون تلاش شبانه روزی و بی وقفه نیروهای سبز پوش جان برکف انتظامی است.

وی ادامه داد: سربازان گمنام امام زمان (عج) با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری با تلاش و جدیت مضاعف در راستای آسایش و آرامش مردم ایران اسلامی گام بر می دارند.

وی افزود: امنیت پایدار در سایه اعتماد مردم در جامعه به دست می‌آید و خوشبختانه در ایران اسلامی این اعتماد از سوی نیروهای انتظامی برای مردم به وجود آمده است.

خطیب جمعه بیجار با قدردانی از تلاش های بی وقفه نیرو های جان برکف نیروی انتظامی بیان كرد: ما باید قدردان و شکرگزار این نعمت در ایران اسلامی باشیم و هیچ‌گاه از آن غافل نبوده و آن را نتیجه دلاورمردی‌های نیروهای انتظامی و حافظان امنیت ایران اسلامی بدانیم.

وی گفت: در حال حاضر به برکت وجود ولایت و حضور رزمندگان در دفاع از میهن اسلامی در اقصی نقاط این خطه موجب برقراری امنیت و آرامش شده است.

حجت الاسلام مرادی هفته نیروي انتظامی را فرصتی برای یادآوری رشادت‌ها و زحمات خادمان نیروی انتظامی به مردم و مسئولین دانست و عنوان کرد: تلاش‌های بی وقفه نیروهای انتظامی و حافظان امنیت در ایران هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود.