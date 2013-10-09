هنرمندان بهاری از عید قربان تاغدیر برای کودکان اجرا خواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله ضابطی احمد صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اظهار داشت: همزمان با برگزاری بیستمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در استان همدان، شهرستان بهار نیز شرایط شادی و نشاط را برای نسل آینده ساز خود فراهم خواهد کرد.

ضابطی ادامه داد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان با برگزاری برنامه های شاد و مفرح دنیای کودک و نوجوان در راستای اهداف جشنواره شور و نشاط را برای فرزندان دیار آیت الله بهاری به ارمغان خواهد آورد.

وی افزود: برگزاری برنامه های جشنواره تئاتر کودک و نوجوان تنها مختص شهر بهار نخواهد بود بلکه این برنامه ها در شهرهای لالجین، صالح آباد و مهاجران نیز به اجرا در خواهد آمد تا دنیای فرزندان این مناطق را نیز با شادی و نشاط همراه سازد.

هنرمندان بهاری از عید قربان تا غدیربرای کودکان و نوجوانان اجرا خواهند داشت

ضابطی با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از 24 الی 30 مهرماه به طول خواهد انجامید، عنوان داشت: در این پنج روز فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان با اجرای برنامه هایی همچون جنگ شادی، برپایی نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، اجرای نمایش خیابانی، برگزاری جشن بادبادکها و اجرای تئاتر صحنه ای در سطح شهرستان سعی در فراهم آوردن ساعاتی خوش و مفرح برای کودکان و نوجوانان دارد.

وی اذعان داشت: تئاتر صحنه ای و خیابانی بعداز ظهرها، جشن بادبادکها در کانون های پرورشی فکری و سطح مدارس، نقاشی خیابانی در پارک لاله و جنگ شادی نیز در مجتمع آیت الله بهاری برگزار می شود.

برگزاری برنامه های تئاتر کودک و نوجوان بدون همکاری دستگاههای اجرایی میسر نخواهد بود

ضابطی در پایان با اشاره به اینکه برگزاری برنامه ای مطلوب و در خور فرزندان شهرستان بهار بدون هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی و متولیان فرهنگ و هنر میسر نخواهد بود، گفت: هماهنگی های لازم برای برگزاری برنامه های هنری با هنرمندان شهرستانی صورت گرفته است لذا همکاری و هماهنگی دستگاههای متولی این عرصه نظیر آموزش و پرورش، کانون های پرورشی فکری، شهرداریها و نیروی انتظامی نیز برای برگزاری بهتر این برنامه ها ضروری است.