دولت در مساله حجاب پیشقدم است؛ پلیس آخرین مرحله تذکر است/ قیم مردم نیستیم و اول باید معیشت مردم بهبود یابد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در سی و دومین مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی با تبریک هفته نیروی انتظامی به سربازان، درجه داران، افسران، کارمندان و همه افرادی که نیروی انتظامی پشتوانه امنیت آنها در کشور هستند اظهار داشت: نیروی انتظامی مظهر اقتدار، امنیت، نظم و آرامش در ایران است. با حضور نیروی مقتدر و مومن نیروی انتظامی در مرزهای زمینی و دریای کشور و حتی ورودی های مرزهای هوایی و استقرارشان در سراسر کشور شاهد نظم و امنیت در کشور هستیم.

به گفته رئیس جمهور، نیروی انتظامی وظایف و مسئولیتهای متنوعی را بر عهده دارد در عین حال به عنوان مظهر آرامش شناخته شده و پلیسی جامعه محور است. پلیس وظیفه برقراری نظم و ترافیک در خیابان ها و جاده، تامین امنیت تفرجگاه ها و میادین عمومی و همه مراکز مهم سیاسی و اقتصادی دولت را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: اگرچه امنیت به عنوان اولین وظیفه حاکمیتی هر نظام است اما در نظام مردم سالارانه باید همه جا در کنار مردم باشیم و در این خصوص رسالت و مسئولیت سنگینی نیز بر دوش مردم است و امنیت بر عهده مردم نیز است. این مردم هستند که با ایمان، اعتقاد و حضور مومنانه در سراسر میهن امنیت ایجاد می کنند. پلیس باید در موضوع امنیت حامی مردم باشد.

رئیس جمهور تاکید کرد: باید شوراهای محلی در هر محله وظیفه امنیت را بر عهد ه بگیرند و پلیس به عنوان حامی آنها در کار امنیت حضور داشته باشد، تا رسیدن به این نقطه راه طولانی در پیش نداریم.

روحانی با بیان اینکه اگرچه پلیس مظهر امنیت و زدودن تهدید برای جامعه است، تصریح کرد: پلیس باید مظهر اخلاق و ادب در جامعه باشد. دولت و پلیس معلم مردم نیستند و نباید مردم را دانش آموز بدانیم. هموطنان صاحبان اصلی این سرزمین هستند و دولت توان و قدرت خودش را از رای مردم به دست آورده است و پلیس هم اقتدارش در برقراری نظم و در صورت لزوم سلاح را به نمایندگی از مردم دارد. ما کارگزاران و خدمتگزاران ملت بزرگی هستیم.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی گفت: مردم با هوشیاری و حضور شکوهمندانه در انتخابات خرداد 92 حماسه سیاسی را آفریدند و حماسه ای رقم خورد که تمام جهانیان را تحت تاثیر قرار داد. نیروی انتظامی در تحقق حماسه سیاسی نقش بسیار تاثیرگذاری داشت. انتخابات با حضور نیروهای پلیس بدون کوچکترین ناامنی و در آرامش کامل برگزار شد و نیروی انتظامی به خوبی به وظیفه اش عمل کرد.

رئیس جمهور افزود: امروز برای تحقق حماسه اقتصادی پلیس همانند حماسه سیاسی در صف مقدم قرار دارد تا حماسه اقتصادی تحقق یابد. این دولت، دولت تدبیر و امید است و در راستای تدابیر اندیشیده شده نیروی انتظامی می تواند نقش تاثیرگذاری را در رسیدن به حماسه اقتصادی و ایجاد امید در سراسر جامعه ایفا کند.

به گفته روحانی پلیس ایران، پلیس ملتی است که دارای فرهنگ، ادب و نظم است. ما حتی در مراسم های بزرگ ملی و آیینی همانند عید نوروز و عاشورا می بینیم که مردم اعتدال، میانه روی و ادب را رعایت می کنند. ما به مردم، ادبشان و نظمشان افتخار می کنیم.

وی از پلیس خواست که حضورش را در جامعه کمتر محسوس کند و تاکید کرد: پلیس باید تا آنجا که می تواند حضورش را در جامعه کمتر محسوس کند و به سمت تاثیرگذاری بیشتر با استفاده از تجهیزات به روز برود، این موضوع برای جامعه فرهنگ دوست ما نیز زیباتر است. امروز پلیس باید بتواند از کمیتها کاسته و کیفیت ها را افزایش دهد.

رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت: هر کجا پلیس حضور دارد مردم باید احساس آرامش کنند و پلیس محور قانون، مردم سالاری و اخلاق اسلامی باشد. ما همه افتخار می کنیم که اسوه ما در اخلاق پیامبر رحمت(ص) است که با اخلاق و محبتش در جامعه آن زمان توانست بهترین نظم و برادری را مستقر کند، پلیس هم پیرو آن پیامبراست.

رئیس جمهور با بیان اینکه پلیس باید به سمت اقدامات پیشگیرانه برود گفت: قدم اولیه در جامعه باید برای پیشگیری باشد و پلیس باید کاری انجام دهد که محیط جامعه جرم‌زا نباشد. امروز پلیس باید بتواند به عنوان یک روانشناس و جامعه شناس خبره به جامعه بنگرد و همه تلاشش را برای پیشگیری به عنوان گام اول بردارد. البته اگر جرمی واقع شود پلیس باید ضمن مجهز بودن به همه فناوری ها مقتدرانه وارد شود.

به گفته روحانی باید میان متهم و مجرم فرق وجود داشته باشد و در برابر متهم یک نوع رفتار و در برابر مجرم به ویژه افرادی که مرتکب جرم مشهود می شوند به عنوان ضابط قانون رفتاری در عین اقتدار داشت، البته باید در هر دو صورت قانون مد نظر باشد. پلیس باید امروز محور و معیار قانون در جامعه باشد و مردم باید قانون مداری را در رفتار و اعمال پلیس به خوبی ببینند.

وی با تاکید بر اینکه پلیس باید مظهر عدالت باشد، بر لزوم رعایت حقوق شهروندی تاکید و اظهار داشت: آثار برادری و رحمت را مردم باید از سوی پلیس مشاهده کنند و این نیرو مظهر عدالت باشد. امروز تمام مردم و همه اقوام، ادیان، مذاهب، زن و مرد، جوان و پیر، روستایی و شهری از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند. یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید حقوق شهروندی است و پلیس باید در این باره و رعایت حقوق شهروندی کمک زیادی به دولت انجام دهد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بانوان عفیف جامعه باید از حضور پلیس احساس امنیت کنند افزود: امروز زنان در جامعه در مسیر عفت و پاکدامنی گام بر می دارند و اگر قرار است تذکری در خصوص مسایل حجاب داده شود باید در مدرسه، دانشگاه و حوزه های علمیه داده شود و آخرین مرحله تذکر پلیس است. پلیس نباید بار همه دستگاه ها را به تنهایی به دوش بکشد و دولت مصمم است در این خصوص پیشقدم شود. ضمن اینکه وزارت کشور نیز به عنوان مسئول گامهای بیشتری را در این باره بر می دارد. باید کاری کنیم که پلیس محبوبتر باشد و از این پس به پناه مستحکم تری برای مردم تبدیل شود.

روحانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دولت وظیفه دارد به نیروی انتظامی کمک کند، ادامه داد: پلیس می تواند راه امنیت و آرامش را فراهم کند ما نیازمند محیطی آرام برای رونق کسب و کار هستیم. پلیس باید اولویتهای این حوزه را در نظر بگیرد و با جرایم سازمان یافته و سنگین برخورد کند.

وی با اعلام اینکه باید یادمان باشد مردم ولینعمت ما هستند تصریح کرد: ما قیم مردم نیستیم و در همه جا باید خادم ملت بزرگ بوده و زمینه ای را فراهم کنیم که معیشت مردم بهبود یابد ضمن اینکه اخلاق باید در جامعه استقرار پیدا کند و این امر به جزو ریشه کنی بیکاری میسر نیست.