به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدتقی نوربخش در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل حراست سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه تأمین‌اجتماعی در سه حوزه بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی مأموریتهای مهمی را برعهده دارد، افزود: حوزه‌های فعالیت تأمین‌اجتماعی در ارتباط با یکدیگر هستند و هریک حساسیت‌ها و ظرافت‌های خاص خود را دارند و قوانین مدونی نیز در هریک از این سه حوزه وجود دارد.

وی قانون‌گرایی، برنامه محوری، پاکدستی و پاسخگویی را اساس فعالیت سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و اظهار داشت: خدمت به مردم و جلب رضایت بیمه‌شدگان هدف نهایی سازمان تأمین‌اجتماعی است و امیدواریم مردم به عنوان ولی نعمتان از عملکرد سازمان تأمین‌اجتماعی رضایت داشته باشند.

نوربخش با اشاره به آثار امنیتی فعالیت تأمین‌اجتماعی گفت: هیچ سازمانی به اندازه تأمین‌اجتماعی از لحاظ امنیت روانی و ایجاد اطمینان‌خاطر در بین مردم اثرگذار و با اهمیت نیست.

وی لزوم توجه به نگاه تخصصی در حراست سازمان تأمین‌اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و افزود: امیدواریم با تقویت جایگاه حراست سازمان شاهد بهبود عملکرد این حوزه و انجام هرچه بهتر مأموریت‌ها در اداره کل حراست باشیم.