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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۵

برای حضور در دیدار نخبگان با رهبر معظم انقلاب؛

توفیقی، قاضی زاده و ستاری جلسه هیات دولت را ترک کردند

توفیقی، قاضی زاده و ستاری جلسه هیات دولت را ترک کردند

وزرای علوم و بهداشت به همراه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برای حضور در دیدار نخبگان در محضر رهبر معظم انقلاب، جلسه هیات دولت را ترک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توفیقی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور پس از حضور کوتاه در جلسه امروز هیات دولت، این جلسه را ترک کردند تا در جمع نخبگانی که به دیدار رهبر معظم انقلاب رفته اند، حضور یابند.

جعفر توفیقی وزیر علوم در هنگام خروج از ساختمان هیات دولت در پاسخ به درخواست خبرنگاران برای گفتگو،اظهار کرد: به دیدار رهبر معظم انقلاب می رویم.

در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت قرار است وزرا و معاونین رئیس جمهور خون اهدا کنند.

کد مطلب 2152212

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