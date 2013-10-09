ساخت کیت تشخیص اختلال بویایی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی صبح چهارشنبه در چهارمین کنگره بین‌المللی راینولوژی که در مرکز همایشهای رازی برگزار می شود، گفت: کیت جدید برای ارائه خدمات درمانی به افرادی که در حسن بویایی اختلال دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: بویایی از حواس اصلی است و می‌تواند برای افرادی که شغلهای خاص دارند اختلال حس بویایی مشکل‌زا باشد.

فرهادی ادامه داد: ما کیت تشخیص بویایی ایرانی را آماده کرده‌ایم و 25 بوی آشنای ایرانی را فراهم آورده‌ایم و آماده هستیم تا این کیت‌ها را روی جامعه سالم هدف از اقصی نقاط ایران مورد آزمایش قرار دهیم و استاندارد لازم را به دست بیاوریم و بتوانیم با مقایسه با استاندارد کسانی را که شاکی هستند یا از پزشک قانونی ارجاع داده می‌شوند چک کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات گوش، حلق و بینی و سروگردن دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: حس بویایی خود به خود از بین می‌رود یا می‌تواند به دلایل عصبی یا تصادف، تومور یا به دنبال اعمال جراحی از بین برود البته کسانی هستند که تمارض از دست دادن حس بویایی می‌کنند.

فرهادی، پروژه بعدی این مرکز را در زمینه حفظ و بهبود کم شنوایی و ناشنوایی دانست و افزود: این پروژه‌ها در دست اجراست.