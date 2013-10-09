جنگ نرم توطئه اصلي دشمن عليه جمهوري اسلامي ايران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در همایش جنگ نرم و عملیات روانی اظهار داشت: جنگ نرم و جنگ روانی از طرف دشمن است و عملیات روانی از طریق نیروهای خودی صورت می گیرد و در واقع جنگ به سه نوع سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم می شود که تأثیر گذارترین جنگ علیه امنیت ملی یک کشور جنگ نرم است.

وی افزود: جنگ سخت امروزه به نحوی تمام شده است زیرا جنگ تمام عیاری بود که دشمن می داند با توجه به هزینه بالای آن برایش شدنی نیست و جنگ نیمه سخت یعنی براندازی و فروپاشی از درون که به صورت شورش و کودتا است و در واقع جنگ های امنیتی است که در درگیری های داخلی بتوانند ناامنی ایجاد کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: امروزه جنگ نرم مؤثرترین، کارآمدترین و کم هزینه ترین و در عین حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع جنگ علیه امنیت ملی یک کشور است، زیرا می توانند با کمترین هزینه به هدف خود برسند و عزم و ارداده یک ملت را از بین ببرند و فروپاشی یک ملت می تواند مقدمه ای برای فروپاشی سیاسی، امنیتی و ساختارهای آن باشد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: حوزه تهدید جنگ نرم، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است در حالی که حوزه تهدید جنگ سخت امنیتی و نظامی است و تهدیدهای جنگ نرم پیچیده و محصول پردازش ذهنی نخبگان هستند و بنابراین اندازه گیری آن مشکل است در حالی که تهدیدهای سخت عینی، واقعی و محسوس است و می توان آن را با ارائه معیارها اندازه گیری کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: دشمنان برای رسیدن به اهداف خود در جنگ نرم از ابزارهای رسانه ای، فرهنگی و علمی استفاده می کنند و جنگ نرم می تواند توده های مردم را تحت تأثیر قرار دهند.

مهمترین اثرگذاری جنگ نرم تأثیر بر باورها و ارزش ها است

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان نیز در این همایش اظهار داشت: جنگ نرم موجب تغییر باورها و ارزش ها می شود و جایگزین هایی برای ابزار معنوی زندگی می سازد که چندین سال بعد را به گونه ای غیر از خواست ما رقم می زند.

سردار محمد حسین رجبی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند کشور ما در گیر جنگ عظیمی به نام جنگ نرم است و دشمن می خواهد از طریق جنگ نرم بر عقاید و فرهنگ و سیاست و احساسات مردم تاثیر بگذارند و از طریق شیوه هایی موجب عدم پیشرفت مقاصد امنیت ملی شوند.

وی ادامه داد: جنگ نرم به دلیل پیچیدگی و اتکا به قدرت نرم از ویژگی های متنوعی برخوردار است که آرام و تدریجی و زیر سطحی ، پایدار و بادوام است یعنی نتایج جنگ نرم در صورت موفق بودن پایدار و با دوام خواهد بود و این از مهمترین ویژگی های جنگ نرم است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان یادآور شد: اولویت اصلی کشور ما مقابله با جنگ نرم دشمنان است زیرا این چنین جنگی بسیار مخرب تر از جنگ سخت هشت سال دفاع مقدس است.

رجبی بیان کرد: جنگ نرم شامل هر نوع عملیات جامع روانی و تبلیغات رسانه ای است که جامعه یا گروه هدف را نشانه می گیرند و بدون درگیری نظامی و گشودن آتش، رقیب را به انفعال، عقب نشینی و یا شکست وا می دارند و در واقع جنگ نرم موجب تغییر باورها و ارزش ها می شود و جایگزین هایی برای ابزار معنوی زندگی می سازد که چندین سال بعد را به گونه ای غیر از خواست ما رقم می زند.

وی با بیان اینکه گروه های هدف در جنگ نرم رهبران، نخبگان و توده های مردم هستند، گفت: دشمنان از طریق جنگ نرم برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود گروه ها و اشخاص خاص و تاثیر گذار را مورد هدف قرار می دهند و از آن گروه ها برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند.