مفادی از طرح تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال حق بیمه پرداخت کرده اند به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند، اعاده شده از شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصلاح بندهایی از ماده واحده این طرح توسط کمیسیون بهداشت طرح مذکور به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس اصلاحات انجام گرفته توسط کمیسیون و به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده واحده این طرح به این شرح تصویب شد: در این ماده واحده آمده است سازمان تامین اجتماعی مکلف است به کسانی که حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و به سن 60 سال برای مردان و 50 سال برای زنان رسیده اند و یا به هر دلیل با تشخیص کمیسیون های موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از فوق از کار افتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید.

افرادی که کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده اند می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا 10 سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

در تبصره یک این ماده واحده آمده است سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند نسبت به سنوات مستمری پرداخت نمایند.

تبصره دو این ماده واحده به شرح زیر اصلاح شد:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حق الثبت فعلی یک در 10 هزار به قیمت منطقه ای بابت حق الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه داری کل واریز نماید.

دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش بینی نماید.