جزئیات آخرین بررسی درباره جذب جنجالی دانشگاه علامه/ غیرقانونی جذب شدن 40 نفر

دکتر حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد استخدام جنجالی 102 عضو هیات علمی و کارمند در دانشگاه علامه با شائبه غیر قانونی بودن که در اواخر دوره ریاست دکتر شریعتی صورت گرفت، گفت: آماری که از استخدام های مذکور اعلام شده صحیح نیست تعداد 102 نفر نبوده بلکه 94 نفر بوده است.

وی ادامه داد: از این تعداد حدود 32 نفر از همان ابتدا منصرف شده و تاکنون برای پیگیری وضعیت خود مراجعه‌ای به دانشگاه نداشته‌اند، نزدیک به 26 نفر نیز که دارای مدرک دکتری بوده‌اند، هم‌اکنون با درجه استادیاری در این دانشگاه مشغول به خدمت هستند.

سرپرست دانشگاه علامه تصریح کرد: مابقی که جذب شده اند، حدود 40 نفر مربی هستند که دانشجوی دکتری و یا بورسیه هستند.

وی افزود: این افراد درحالی جذب شده اند که براساس مجوز صادر شده در دوران وزارت دکتر دانشجو، استخدام مربیان، مشروط به آن است که دانشجوی دکتری یا بورسیه نباشند برهمین اساس استخدام این افراد مغایر با مجوز صادر شده است.

وی ادامه داد: درحال حاضر این مربیان مختار هستند که میان تداوم همکاری و ادامه تحصیل در دوره دکتری یکی را برگزینند. افرادی که تداوم تحصیل در دوره دکتری را انتخاب کنند بورسیه دانشگاه شده و پس از فراغت از تحصیل امکان عضویت در هیئت علمی دانشگاه را خواهند داشت.

سلیمی ادامه داد: تعدادی هم با امور اداری دانشگاه درحال مذاکره هستند تا در صورت تمایل به صورت مربی پیمانی ادامه فعالیت دهند و یا اگر خواستند در مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند بورسیه دانشگاه شوند و بعد از اتمام بورسیه با ارزیابی گروه مشغول به کار شوند.

وی ادامه داد: تاکنون هیچ یک از این احکام یکجانبه لغو یا ابطال نشده و پرونده تمام این 94 نفر درحال بررسی مجدد است و درحال حاضر یک عده مشغول کار هستند و عده دیگر با تمایل خود درحال تعیین تکلیف هستند.