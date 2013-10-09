تئاتر خیابانی در همدان غریبه است/ هنرمندان در انتظار حمایت مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، استان همدان یکی از استان هایی بوده که همواره در عرصه هنر کشور حرفی برای گفتن داشته و دارد و از سال های قبل با برگزاری جشنواره تئاتر در همدان همواره حائز رتبه های برتر در کشور شده است.

جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در استان همدان امسال نیز بیستمین دوره خود را از 24 مهر ماه تا 31 مهر در همدان برگزار خواهد کرد اما به رغم شرکت هنرمندان تئاتر همدان در بخش های مختلف جشنواره، متاسفانه همدان در بخش تئاتر خیابانی حضوری ندارد و می توان گفت این نوع تئاتر در همدان جایگاه خود را از دست داده است.

از طرفی به گفته برخی کارشناسان تئاتر، تئاتر خیابانی مبلغ خوبی برای تئاتر صحنه ای است و همه اقشار جامعه می توانند از نزدیک با تئاتر خیابانی ارتباط برقرار کرده و حتی برای دیدن نمایش های صحنه ای هم مشتاق شوند.

تئاتر خیابانی باید در فضای باز اجرا شود

كارشناس و كارگردان عرصه تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: تئاتر خياباني يكي از انواع تئاتر بوده و در فضاي باز انجام مي شود.

سيد محمد جواد كبودرآهنگي با اشاره به اينكه تئاتر خياباني در فضاي باز اجرا مي شود، اظهار داشت: فضاي باز موقعيت جديدي را نسبت به فضاي سالن و سر پوشيده ايجاد مي كند.

كبودر آهنگي گفت: اجرا در فضاي باز نسبت به سالن محدوديت هايي داشته و امكاناتي كه در سالن سرپوشيده وجود دارد در فضاي باز ديده نمي شود.

كارگردان عرصه تئاترعنوان داشت: به اين دلايل عناصر نمايش، در نمايش خياباني تغيير مي كند و متن آن با نمايشنامه داخل سالن تفاوت كرده و زمان آن و مخاطب آن نيز فرق دارد.

سيد محمد جواد كبودرآهنگي بيان داشت: در تئاتر خياباني موضوعي به عنوان فروش بليت وجود نداشته و نبايد از آن انتظار اجراي طولاني داشت.

تئاتر خیابانی زمینه مناسبی برای بیان مسائل اجتماعی است

وي با بيان اينكه متن تئاتر خياباني بايد ساختاري داشته باشد كه در زبان گويا بيان شود، عنوان داشت: در تئاتر خياباني با توجه به اين ويژگي متن نيز تفاوت كرده و هر موضوعي نمي تواند در اين فضا جا بگيرد.

كبودر آهنگي ادامه داد: در تئاتر خياباني مفاهيم عميق فلسفي و تمركز كه در آثار ديگر وجود دارد به چشم نمي خورد.

كارگردان عرصه تئاتر با اشاره به اينكه در تئاتر خياباني بيشتر هيجان وجود دارد، ابراز داشت: در اين نوع تئاتر مي توان از طريق طنز و كمدي بر موضع تاكيد كرد و باعث تهييج و تحريك تماشاگر شد.

وي افزود: حيطه بازيگري و جنس بازي در فضاي باز فرق داشته و بيان بازيگر بايد خيلي رساتر باشه و انرژي بيشتر داشته و از نظر طراحي مثل نمايش هاي ميداني بوده چراکه كارگرداني در آن چند لايه است.

کبودر آهنگی ادامه داد: تئاتر خیابانی در گذشته جنبه سیاسی داشته اما امروزه مفاهیم عمیقتر و اجتماعی در آن بیان شده و خلاقیت در این نوع تئاتر فراوان است.

وی با بیان اینکه در تئاتر خیابانی از عناصر سمعی بصری خاصی استفاده می شود، بیان داشت: عابرینی که عبور می کنند نیز می توانند از این تئاتر لذت ببرند و از آن پیام بگیرند.

کبودر آهنگی با تاکید بر اینکه فضای لازم باید برای جذب مخاطب در تئاتر خیابانی فراهم شود، افزود: در تئاتر کودک و نوجوان موضوع باید متناسب با کودک و نوجوان بوده و مفاهیم باید طوری بیان شود که تاثیر خود را بر کودک بگذارد.

كارگردان عرصه تئاتر در مورد جایگاه تئاتر خیابانی ابراز داشت: تئاتر خیابانی در کشور نسبت به سال های قبل بیشتر شناخته شده است.

وی گفت: در استان همدان نیز هنرمندان ملایری در این عرصه پیشرفت های قابل ملاحظه ای را داشتند.

تئاتر خیابانی در شهرستان همدان آن طور که باید جایگاه ندارد

کبودر آهنگی بیان داشت: تئاتر خیابانی در شهرستان همدان آن طور که باید جایگاه نداشته و مخاطب آشنایی کمتری با آن دارد.

وی اظهار داشت: در همدان در حوزه تئاتر خیابانی خیلی کم کار شده و در واقع اجرایی نشده است.

کبودر آهنگی عنوان داشت: یکی از دلایل آن این است که هنوز تئاتری ها و هنرمندان رغبتی برای انجام و اجرای تئاتر خیابانی در همدان نداشته و احساس می کنند که ارزشگزاری تئاتر صحنه ای را ندارد.

كارگردان عرصه تئاتر گفت: البته تئاتر خیابانی باید به لحاظ مالی نیز حمایت شود چرا که بلیتی برای آن فروخته نمی شود بنابراین ارگان یا سازمانی باید آن را حمایت کند.

تئاتر خیابانی انتخابی نبوده و مردم با آن مواجهه می شوند

کارشناس و کارگردان عرصه تئاتر استان همدان در مورد تئاتر خیابانی به خبرنگار مهر گفت: تئاتر خیابانی یکی از گونه های نمایشی بوده که سابقه طولانی ندارد.

سهراب نیک فرجاد ادامه داد: شکل هایی از تئاتر خیابانی به صورت نمایش های پهلوانی و یا پرده خوانی است.

وی با بیان اینکه نوع اجرای تئاتر خیابانی میدانی است، بیان داشت: عمده ترین ویژگی آن این است که انتخابی نبوده و مردم با این تئاتر مواجه می شوند.

نیک فرجاد در مورد انتخاب موضوع تئاتر خیابانی اظهار داشت: خیلی از جشنواره ها نوع موضوع تئاتر خیابانی را تعیین می کنند.

کارشناس و کارگردان عرصه تئاتر استان همدان با اشاره به اینکه موضوع تئاتر خیابانی در جشنواره کودک باید با مخاطب متناسب باشد، عنوان داشت: تاثیر این نوع تئاتر به شیوه اجرا و قدرت بازیگران برای القا مفاهیم بستگی دارد.

نیک فرجاد در مورد تئاتر خیابانی در استان همدان گفت: در این زمینه شهرستان ملایر پیشرفت خوبی داشته که در جشنواره های دیگر مقام کسب کردند.

مردم همدان با تئاتر خیابانی غریبه هستند

سرپرست گروه نمایشی لبخند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه تئاتر خیابانی چه در دهه 70 و چه هم اکنون در همدان جا نیافتاده به دلیل اینکه مردم ما با تئاتر خیابانی غریبه هستند.

مصطفی بیگی افزود: در تئاتر صحنه ای مردم با انتخاب خود و دعوت بازیگران به تماشا می آیند اما در تئاتر خیابانی این موضوع بر عکس است.

وی با بیان اینکه تئاتر خیابانی به نوع کار بستگی دارد، عنوان داشت: تئاتر خیابانی حمایت مسئولینی مانند شهرداری و نیرو انتظامی را می طلبد.

بیگی ادامه داد: تئاتر خیابانی باید با هماهنگی ارشاد و نیرو انتظامی اجرا شود و البته در فضای جشنواره راحت تر است.

سرپرست گروه نمایشی لبخند عنوان داشت: در ملایر آقای حبیبی در کشور جزو رتبه های برتر بوده اما در شهرستان همدان هیچ حمایتی از تئاتر خیابانی وجود ندارد.