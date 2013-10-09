به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی را میهمان شیرخوارگاه علی اضغر مشهد هستم و با یکی از مربیان برای بازدید از این خانه همراه میشوم. وقتی وارد اتاق نگهداری از دختران 3 تا 6 سال می شوم با دست های گشوده به سویم میآیند و با نگاه ملتمسانه آغوش محبت را جستجو می کنند پرستارشان میگوید با هیچ پولی در دنیا نمیتوان نیاز عاطفی این کودکان معصوم را برآورده کرد. آنها نیاز به آغوش گرم و محبت دارند مگر چقدر میشود کودکی را با اسباب بازی سرگرم کرد.
ذوق و شادی کودکانه ولی همراه با بغضی خاص
مهسا که ملتمسانه به پایم چسبیده میگوید من را بغل کن، وقتی او را در آغوش میگیرم حس خاصی به من میدهد حسی که با هیچ کلمهای وصف شدنی نیست انگار نیاز عاطفی این کودک چهار ساله به من منتقل شده است نیاز به آغوشی گرم و امن، نمی دانم چه بگویم فقط کودکانی که با دست های گشوده دورم را گرفته اند و تقاضای آغوش دارند مرا در جا میخکوب کرده و توان هیچ عکسالعملی ندارم... با شادی کودکانهای از درخواست من برای گرفتن عکسشان استقبال کرده و گوشه دیوار صف میکشند.
در اتاقهای دیگر هم همین ذوق و شادی کودکانه ولی همراه با بغضی خاص جریان دارد... وارد اتاق نگهداری از نوزادان میشویم، نوزادانی از یک روزه تا 6 ماهه که هریک یا مشغول شیر خوردن هستند و یا فرشته گونه به خواب رفته اند فارغ از اینکه کجا هستند و اصلا اینجا چه میکنند به راستی چرا این فرشتهها به جای کانون گرم خانواده به آغوش حضرت علی اصغر(ع) پناه آورده اند.
پرستارشان میگوید: نمیتوانیم دو نفری همهشان را بغل بگیریم و برایشان آغوش گرمی باشیم ولی هر چه در توان داریم صرف میکنیم تا مادرانه به آنها خدمت کنیم.
وی ابراز میکند: تمام پرستاران و مربیان اینجا تمام محبت خود را صرف بچههای اینجا میکنند، من هم مانند کودک خودم آنها را نوازش کرده و کارهایشان را انجام میدهم .
زهرا فیاض کارشناس پرستاری و مسئول شیرخوارگاه میگوید: پزشک متخصص هر روز بچهها را معاینه می کند و به لحاظ پزشکی و تغذیهای مشکل خاصی نداریم و دو روانشناس و یک روانپزشک هم اینجا داریم که بچهها را از نظر روحی تحت مراقبت دارند.
نیازهای عاطفی با هیچ پولی قابل برآورده شدن نیست
وی میافزاید: در اتاق نوزادان 23 نوزاد با دو مربی داریم که همه نیاز به آغوش دارند ولی نیازهای عاطفی این بچه ها با هیچ پولی قابل برآورده شدن نیست.
فیاض اظهار میکند: گاهی 4 و 5 نوزاد در روز پذیرش داریم و گاهی هم چند روز پذیرشی نداریم ولی به طور میانگین 35 تا 40 بچه در ماه به اینجا ارجاع میشوند.
سهیلا اصفهانیزاده که مسئول مشارکتهای مردمی در شیرخوارگاه است میگوید: خیرین خیلی به این بچهها لطف دارند و همیشه مادرانه و پدرانه به آنها کمک میکنند.
وی می افزاید: کارکنان اینجا همه با عشق کار میکنند و عاشق این بچهها هستند، کمک کردن به این بچهها واقعا توفیق خداوند است.
13 سال قدمت برای مأمن پر مهر کودکان بی سرپرست
فرخنده پیر نهاد مدیر شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: این شیرخوارگاه در سال 1379 تاسیس شده و تنها مرکزی است در کل استان خراسان رضوی که کودکان زیر شش سال را نگهداری می کند و می شوند گفت این مأمن پر مهر کودکان 13 سال قدمت دارد.
وی میافزاید: در این گروه سنی(زیر شش سال) از هر شهری در استان کودکی تحویل بهزیستی شود به اینجا منتقل خواهد شد.
پیرنهاد عنوان میکند: در حال حاضر 180 تا 200 کودک زیر شش سال در این شیرخوارگاه داریم و یک بخش جدا هم برای دختران بزرگسال وجود دارد دختران 13 تا 25 ساله که به صورت شبه خانواده با یکدیگر زندگی می کنند.
وی اذعان میکند: با توجه به رنج و محدوده سنی اینجا اتاقهای مختلف برای نگهداری از کودکان داریم زیرا هر گروه سنی خدمات خاص خود را میطلبد.
همه جور خدمات پزشکی، آموزشی
پیرنهاد با اشاره به چهار شیفت کاری شیرخوارگاه بیان میکند: سه شیفت کاری چرخشی برای پرستاران و مربیان و یک شیفت اداری داشته و همه جور خدمات پزشکی، آموزشی و مراقبت برای بچه ها انجام می شود.
وی تاکید میکند: درصد بالایی از کودکان پذیرش شده در بدو ورود شرایط طبیعی نداشته و نیاز به مراقبت ویژه دارند چرا که رها شده و یا از خانواده های مشکل دار آمده اند.
پیرنهاد با اشاره به وجود مهد کودکی برای کودکان 3 تا 6 ساله در فضای شیرخوارگاه می گوید: بچه ها هرروز صبح با ذوق و شوق کودکانه خاصی لباس فرم می پوشند و به مهد میروند.
وی میافزاید: 20 کودک 5 تا 6 ساله که آموزش پذیر ترهستند برای ورود به اجتماع به مهد کودکی در بیرون از شیرخوارگاه می فرستیم تا با کودکان هم سن و سال خود تعاملات اجتماعی داشته باشند.
پیرنهاد در مورد نحوه پذیرش در شیرخوارگاه اظهار میکند: کودکانی که از طریق کلانتریها و یا اوژانس اجتماعی پیدا شدهاند به دادگستری ارجاع شده و به تشخیص دادگستری به بهزیستی و بعد به شیرخوارگاه تحویل می شوند.
خانوادههایی که صلاحیت ندارند
وی ابراز می کند: 80 درصد این کودکان و نوزادان دارای خانواده هستند ولی به دلیل مشکلاتی مانند طلاق، اعتیاد و یا زندان رفتن والدین رها شده و یا خانواده صلاحیت نگهداری از او را ندارد وممکن است دچار آسیب شوند که به دستور دادگستری به بهزیستی سپرده می شوند.
پیرنهاد می افزاید: به نسبت پذیرش ترخیص هم داریم و ترخیص یا بهصورت تحویل به بستگان درجه اول و در صورت نبود، بستگان درجه 2 و 3 و بعد به صورت فرزند خواندگی و یا تحویل به خانوادههای امین موقت است.
وی عنوان میکند: خوشبختانه همیشه خانواده هایی هستند که آرزوی لبخند های کودکانه و جست و خیزهای دوست داشتنی این بچهها را دارند و به صورت فرزند خواندگی و یا امین موقت مسئولیت نگهداری از برخی از آنها را بر عهده گرفته و آنها را به آغوش خانواده می برند.
پیر نهاد تصریح می کند: برای این امر ما تقاضا زیاد داریم که اگر موانع قانونی کمتر شود این بچه ها بیشتر به کانون خانواده سپرده می شوند.
همه جور امکانات به کمک خیرینی که میخواهند گوشه ای از آلام این کودکان را التیام بخشند فراهم می شود و مسئولان و کارکنان این شیرخوارگاه با تمام توان خود به این کودکان رسیدگی میکنند و سعی میکنند که حالا که این کودکان از آغوش گرم خانواده جدا شدهاند کمبود دیگری را متحمل نشوند ولی این دریغ همیشه وجود خواهد داشت که ایکاش همه فرزندان این مرز و بوم مسیر زندگیشان در پناه چتری به نام خانواده طی شود.
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گزارش: ملیحه زرینپور
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