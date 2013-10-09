لزوم آموزش کاربران اینترنت در خصوص خطرات احتمالی/ کلاهبردارن در کمین کاربران ناآگاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین چناریان سه شنبه شب در همایش معرفی آسیب های فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آن، گفت: در دنیای امروز که تکنولوژی روز به روز پیشترفته تر می شود ورود در دنیای مجازی اجتناب ناپذیر است.

ناامنی های فضای مجازی بسیار عمیق است

وی ناامنی‌های فضای مجازی را بسیار عمیق توصیف کرد و ادامه داد: اینترنت در کنار فواید و مزایایی که دارد مخاطراتی را نیز برای کابران به همراه دارد و این امر نشان دهنده نیاز جامعه برای اطلاع‌رسانی و آگاه سازی در این خصوص است.

فرمانده انتظامی استان کرمان بر نظارت هوشیارانه پلیس فتا بر فضای مجازی خبر داد و گفت: اکثر افرادی که اکنون در پلیس فتا مشغول به خدمت هستند دارای مدارک تحصیلی مرتبط بوده و آموزش های لازم را در دانشگاه‌ها فرا گرفته اند.

لزوم همکاری مردم با پلیس فتا/موارد مشکوک را گزارش دهید

وی با اشاره به وجود یکی از مجهزترین آزمایشگاه های تخصصی و علمی در پلیس فتای استان کرمان اذعان داشت: تامین نیاز اجتماعی و امنیتی شهروندان در کنار آگاه سازی جامعه یکی از مهم ترین وظایف پلیس فتا است.

این مسئول انتظامی در ادامه از شناسایی و دستگیری کلاهبرداران و مجرمان فضای سایبری طی مدت زمان اندک خبر داد و افزود: همکاری مردم در تامین امنیت بسیار اهمیت دارد و می تواند ما را در عمل به وظایفمان یاری کند.

سردار چناریان گفت: از مردم درخواست داریم که در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک در فضای سایبر با تماس با شماره‌‌های 2182164 و 2182422 پلیس فتا را برای برخود با مجرمان در جریان قرار دهند.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: وی تصریح کرد: امنیت خواسته به حق مردم و تامین آن مهمترین وظیفه نیروی انتظامی است و ما تمامی توان خود را برای برقراری امنیت در تمامی حوزه ها به کار می‌گیرم.



