81 نفر در مازندران بر اثر مسموميت با گاز منوكسيد كربن و سوختگي جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در شش ماهه نخست سالجاري 2 نفر بر اثر مسموميت با گاز منوكسيد كربن جان خود را از دست دادند كه از اين تعداد همگي مرد بودند.

وی اظهار داشت: آمار متوفيات ناشي از سوختگي در استان نيز در شش ماهه نخست سال جاري 79 نفر(44 مردو ما بقي زن) بوده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل كه تعداد فوتي هاي ناشي از سوختگي 59 نفر بود 34 درصد افزايش داشت.

مراجعه 14 هزار نفر به دليل نزاع

مدیرک پزشکی قانونی مازندران گفت: در شش ماهه نخست امسال چهارده هزار و 874نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني استان مراجعه كردند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل دو درصد افزايش يافته است.

وی اظهار داشت: از كل مراجعين نزاع در چهار ماهه امسال ده هزار 202نفر مرد و مابقي زن بودند و شهرستان هاي ساري با دو هزار و 840، بابل با هزار و 920 نوشهر و چالوس با هزار و 526 بيشترين و سوادكوه با 317،عباس آباد با 359 كمترين آمار ثبت را داشت.