نخست وزیر اردن هدف سوءقصد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، کاروان حامل عبدالله النسور نخست وزیر اردن شب گذشته در مسیر استان اربد واقع در شمال این کشور هدف تیراندازی قرار گرفت. این اقدام باعث شد وی به امان پایتخت اردن بازگردد.

محمد المومنی وزیر اطلاع رسانی اردن و سخنگوی دولت با اعلام این خبر افزود: خودرو حامل عبدالله النسور در شهر اربد هدف تیراندازی قرار نگرفت و به وی آسیبی نرسید.

نخست وزیر اردن برای شرکت در مراسم ترحیم نماینده سابق پارلمان اردن در اربد عازم این شهر شده بود. این نماینده بر اثر یک نزاع خانوادگی جان خود را از دست داده است.

استان اربد طی دو روز گذشته شاهد خشونت و نزاع خانوادگی بود که بر اثر آن نماینده سابق پارلمان اردن کشته و 2 نفر زخمی شدند.