840 میلیارد ریال در لایحه بودجه امسال برای خرمشهر پیش بینی شد/ خرمشهر نماد مقاومت کشور

سید جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: صرف اعتبار برای خرید 130 هکتار از اراضی خاکی خرمشهر و تغییر کاربری این فضاها زمینه ایجاد انگیزه برای کار و فعالیتها در این بخش شد.



وی با بیان اینکه در سال گذشته 208 پروانه ساخت در خرمشهر صادر شد، افزود: در شش ماهه نخست امسال 148 پروانه صادر شده که پیش بینی می شود این رقم تا پایان امسال با 1.5 درصد رشد نسبت به پارسال بالغ شود.



حجازی اظهار کرد: خوشبختانه با فعال شدن مرز شلمچه و بندر، انگیزه مردم برای کار و تلاش بیشتر شده است که امید می رود در ادامه راه این شور و انگیزه و اقبال عمومی همچنان پایدار و وجود داشته باشد.



استاندار خوزستان تصریح کرد: افزایش کار ساخت و ساز در خرمشهر نشان از وجود استعدادها در این شهرستان دارد که باید زمینه های انجام آن توسط مسئولان شهری ایجاد شود.



وی یادآور شد: خرمشهر نماد مقاومت کشور است و انتظار مردم آنست که باید وضعیتش فعلی اش تغییر کند.



حجازی با تاکید بر انجام مطالعات و کار بر روی فرصتهای درآمدی و شغلی در خرمشهر گفت: استفاده از رودخانه کارون جهت قایقرانی یکی از راهکارههای درآمدی در این شهر است ضمن انکه باید در مباحث گردشگری نیز برنامه ریزی و عمل شود.



استاندار خوزستان با اشاره به مشکل فاضلاب خرمشهر افزود: خوشبختانه با اختصاص 900 میلیارد تومان اعتبار از محل فروش اوراق مشارکت به این امر (اعتباری معادل سی سال اعتبار تخصیصی دولت در این بخش) کارهای خوبی در جهت بهبود شبکه فاضلاب صورت گرفته است.



وی مدت زمان اجرای طرح بازسازی و اصلاح شبکه فاضلاب خرمشهر از محل فروش اوراق مشارکت را سه ساله خواند و اظهار کرد: این طرح که از سال 91 آغاز شده تا پایان سال 93 به اتمام می رسد.



حجازی عنوان کرد: همچنین برای تکمیل تصفیه خانه شهرهای آبادان ،خرمشهر، بندر امام، ماهشهر و شادگان، طرح به فایناس گذاشته شد، که مراحل آن طی شده و به زودی پیمانکار شروع به کار می کند.

وی با ابراز تاسف شدید از انجام سرقت درب منهولها در تمام شهرهای استان خوزستان یادآور شد: به اندازه کل کشور ما در خوزستان سرقت درب منهول داریم.

به گفته وی در خرمشهر طی شش ماهه نخست امسال 350 درب منهول به سرقت رفته که این مسئله مشکلاتی را در بحث تخصیص و تامین اعتبار برای درپوش گذاری مجدد و خطرات جانی برای شهروندان در بر دارد.