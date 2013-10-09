به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در جلسه با هیئت مدیره کانون وکلا و هیئت مدیره مشاوران حقوقی قوه قضاییه استان کرمان اظهار داشت: باید قضات به این باور برسند که پرونده‌های فاقد وکیل حاذق، ناقص است.

وی حضور وکیل در بسیاری از پرونده‌ها را عامل روشن شده بهتر ابعاد مجهول پرونده دانست و اظهار داشت: البته وکلا نیز باید باور داشته باشند که با کمک قاضی می‌توانند از موکل خود احقاق حق کنند.

این مسئول قضایی تصریح کرد: در دادگستری هدف اجرای عدالت، بسط عدل و احقاق حق است و این امر با تعامل و همراهی بهتر و ضابطه مند کانون وکلا محقق خواهد شد.

حجت الاسلام توکلی تاکید کرد: باید موانع و اشکالات فی مابین کانون وکلا و دادگستری شناسایی و در راستای برطرف کردن آنها چاره اندیشی صورت پذیرد.