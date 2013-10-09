چگونه در موقع لازم شنونده ای فعال باشیم/ همیشه برنامه ذهنی داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، يكي از شايع ترين مشكل ها، عدم تمركز حواس در كلاس هاي درس، جلسات سخنراني، سمينارها و كنفرانس هاست. بيشتر افراد با آنكه با اشتياق فراوان و تمركز خوب سر جلسه حاضر مي شوند و به سخنران يا مدرس گوش مي سپارند، پس از چند دقيقه حواسشان پرت مي شود و وقتي به خود مي آيند، مي بينند كه دقايقي گذشته و در اين مدت كاملا در جاي ديگري بوده اند. اما تكنيك هايي وجود دارد که می توان با عمل كردن به آنها حضوری فعال و درگيرانه در کلاس یا سمینار داشت.

بسيار مهم است كه خود را با سرعت، نحوه و شيوه تدريس معلم يا استاد خود هماهنگ سازيم و با او حركت كنيم. هم شتاب بيش از مدرس داشتن ذهن را آشفته و مغشوش مي كند و هم سرعت كند و عقب ماندن از او. هماهنگ نبودن با سرعت و روش و بيان مدرس، ما را از جذب مطالب بعدي محروم مي كند. آنچه در همراهي با مدرس مهم است در وهله اول، خوب شنيدن است.

اغلب با آنكه صداي معلم را به وضوح نمي شنوند يا گفتار سخنران را متوجه نمي شوند از اينكه از او بخواهند دوباره آن مطلب را رساتر و واضح تر بيان كند، واهمه دارند. گاهي صداي سخنران به انتهاي كلاس نمي رود، گاهي تند و گذرا صحبت مي كند، گاهي صحبتش نامفهوم است و برخي اوقات نيز به مطلبي در گذشته استناد مي كند كه ما از آن هيچ اطلاعي نداريم.

يادمان باشد كه ما براي اين به كلاس يا جلسه سخنراني آمده ايم كه مطلبي را فرا بگيريم و معلم هم دقيقا همين را مي خواهد. بنابراين اگر كوچكترين ابهام يا عدم وضوحي را در مطلب يا صداي معلم احساس كرديم بايد با شهامت از او بخواهيم كه مطلب را دوباره بگويد، سوال كردن از معلم عيب نيست.

اما مفهوم شنونده فعال چيست؟ يعني بايد چگونه باشيم؟ شنونده فعال چه خصوصيات و ويژگي هايي دارد؟ بهترين و موثرترين راه براي اينكه ما يك شنونده فعال باشيم اين است كه يادداشت برداريم. چه نياز به يادداشت برداري را سر كلاس احساس مي كنيم چه نمي كنيم، حتما از صحبت مدرس يا سخنران يادداشت برداريم.

هميشه به خاطرداشته باشيم كه واقعا رابطه اي بين كساني كه جلو مي نشينند و كساني كه درسشان خوب است وجود دارد. توجه كنيم كساني كه صندلي ها و نيمكت هاي جلويي را اشغال مي كنند در ميدان ديد خود، فقط معلم و تخته را خواهند داشت اما كساني كه در رديف دوم مي نشينند، علاوه بر معلم و تخته، افراد رديف اول را هم مي بينند و همين طور تا رديف آخر كه ديگر همه رديف هاي جلويي در ميدان ديد قرار مي گيرند. به عبارت ديگر، عوامل حواس پرتي در جلوي كلاس حداقل و در انتهاي كلاس حداكثر است. از آن انتها همه چيز مشخص است چشم افرادي كه در اين انتها مي نشينند كوچكترين حركات افراد جلويي را مي بيند و اين ديدن يعني حواس پرتي.

نقش فرمان هاي ذهني در تمام موفقيت هاي زندگي و از جمله موفقيت هاي تحصيلي بسيار مهم است. قبل از اينكه به كلاس برويم براي خود هدف تعيين كنيم. به ذهن خود بگوييم كه چرا به كلاس مي رويم، آيا فقط براي اينكه برايتان غيبت ثبت نشود مي رويم؟ آيا براي چرت زدن مي رويم؟ و يا اينكه قصد داريم چيزي را بفهميم و ياد بگيريم؟ اگر اين طور است براي خود مشخص كنيم كه مي خواهيم چه چيز را ياد بگيريم و در جستجوي چه هستيم؟

همين برنامه ذهني كه قبل از كلاس به خود مي دهيم، تمام فعاليت هاي ما را در كلاس پيرو خود مي سازد. بنابر اين كلاس را جدي بگيريم و قبل از حضور در آن به ذهن خود برنامه اي جدي بدهيم و دقيقا مشخص كنيم كه مي خواهيم چه چيزي از اين كلاس ياد بگيريم. اين موضوع به موفقيت ما بسيار كمك خواهد كرد. در تعيين هدف، هدف بايد جزئي روشن و دقيق باشد. پس به ذهن فرمانهاي كلي ندهيم. نگوييم مي روم مطلبي بياموزم. دقيقا به ذهن خود بگوييم كه چه مطلبي را مي خواهيم بياموزيم.