همایون حائری در گفتگو با مهر درباره برنامه‌های جدید صنعت برق به منظور افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر، گفت: به زودی سه قرارداد جدید با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به منظور طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی سه مزرعه جدید برق بادی امضا خواهد شد.



مدیرعامل شرکت توانیر با اعلام اینکه هر یک از این مزرعه‌های برق بادی از ظرفیت تولید حدود 350 مگاوات برق تجدید پذیر و پاک برخوردار هستند، تصریح کرد: این سه مزرعه برق بادی در استان‌های قزوین، خواف خراسان و سیستان و بلوچستان راه اندازی خواهند شد.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون کل ظرفیت تولید برق بادی ایران حدود 120 مگاوات است، اظهار داشت: به منظور توسعه و افزایش سهم انرژی تجدید پذیر در سبد تولید برق ایران، منابع مالی و اعتبارات ویژه در قانون بودجه سالجاری دیده شده است.



وی با بیان اینکه بر اساس برنامه تدوین شده پیش بینی می‌شود تا سال آینده حدود 150 تا 200 مگاوات نیروگاه برق سریع النصب وارد چرخه تولید کشور، بیان کرد: با بهره برداری از نیروگاه‌های برق تولید پراکنده و سریع النصب علاوه بر افزایش ظرفیت تولید انرژی الکتریکی کشور، میزان راندمان و بهره وری هم به میزان قابل توجه‌ای افزایش می‌یابد.



حائری همچنین یکی از سناریوهای افزایش ظرفیت تولید برق کشور همزمان با مدیرت مصرف فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود با تبدیل حدود 16 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی حدود هشت هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد شود.



مدیرعامل توانیر با یادآوری اینکه افزایش ظرفیت تولید برق با تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی منجر به مدیریت قابل توجه در مصرف فرآورده‌های نفتی کشور شود، تاکید کرد: با این افزایش تولید حتی یک متر مکعب هم به مصرف سوخت نیروگاه‌ها اضافه نخواهد شد.



این مقام مسئول همچنین سومین سناریوی صنعت برق کشور را ساخت و راه اندازی نیروگاه‌های CHP و CCHP عنوان کرد و گفت: با راه‌اندازی این نوع طرح‌ها در چهار نیروگاه برق تهران، مشهد، آذربایجان و گیلان علاوه بر ظرفیت تولید برق، راندمان و بهره‌وری تولید انرژی الکتریکی هم افزایش می‌یابد.