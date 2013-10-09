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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۹

درویش نیا:

میانگین تولید عسل در قائمشهر دو برابر شد

میانگین تولید عسل در قائمشهر دو برابر شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی قائمشهر گفت: میانگین تولید عسل برای هر کندو در شهرستان به 9 کیلوگرم و حدود دو برابر تولید سال قبل رسیده است.

علی درویش نیا در گفتگو ببا خبرنگار مهر افزود: با توجه به سرشماری سراسری کلنی های زنبور عسل پیش بینی می شود میانگین تولید عسل در هر کندو در شهرستان قائمشهر از 5 کیلوگرم به 9 کیلوگرم افزایش یابد.
 
وی اظهار داشت: آمارگیری از کلنی های زنبور عسل در شهرستان قائمشهر در سالجاری به مدت 6 روز از تاریخ 6 لغایت 11 مهر ماه سالجاری همزمان با سراسر کشور، با همکاری نیروی انتظامی و شرکت تعاونی زنبورداران این شهرستان انجام گرفت.
 
وی عنوان کرد: سرشماری کلنی های زنبور عسل در راستای جمع آوری اطلاعات صحیح از تعداد کلنی ها، تعداد مهاجرین کلنی ها به این شهرستان و میزان عسل استحصالی در دوره زمانی تولید عسل برای تصمیم گیری صحیح و اصولی دستگاه های ذیربط جهت برنامه ریزی و خدمات دهی بسیار حائز اهمیت است.
 
درویش نیا گفت: میانگین تولید عسل برای هر کندو از 5 کیلوگرم در سال گذشته به 9 کیلوگرم و تعداد کلنی ها نیز از 40 هزار کلنی سال قبل به 42 هزار کلنی در سالجاری برسد.
کد مطلب 2152275

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