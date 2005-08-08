بدبيني باعث آسيب پذيري بدن در مقابل بيماريها مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، فعاليت منفي باعث ضعيف شدن سيستم دفاعي بدن مي شود به گونه اي كه پژوهشگران افرادي كه فعاليت مغزي آنها در قسمت مربوط به افكار منفي شديد بود مورد مطالعه قرار دادند و براي اندازه گيري ميازن مقاومت جسمي به اين افراد واكسن آنفلوآنزا تزريق كردند.

بر اساس اين گزارش، افرادي كه فعاليت مغزي آنها در ناحيه افكار منفي بسيار فعال بود در مقايسه با ديگر افراد نسبت به اين واكسن واكنش بدتري نشان دادند.

بر پايه اين گزارش، افراد منفي باف و بدبين كه در مقابل اتفاقات ناگوار حساس تر هستند در سمت راست پيشاني فعاليت بيشتري دارند در صورتي كه فعاليت در سمت چپ اين ناحيه به واكنش هاي عاطفي مثبت ارتباط دارد.

بر اساس اين گزارش، 52 نفر در فاصله سني 57 تا 60 سال مورد مطالعه قرار گرفتند و از هر يك از آنها خواسته شد، حادثه اي را كه باعث احساس خوشحالي شديدو همچنين اتفاقي را كه موجب غم و اندوه، عصبانيت و يا وحشت در آنها شده را به ياد بياورند و به هر يك از آنها واكسن آنفلوآنزا تزريق شد.

بر پايه اين گزارش، هر يك از اين داوطلبان 6 ماه بعد مورد آزمايش قرار گرفتند تا ميزان تاثير واكسن در بدن آنها اندازه گيري شود كه بر اين اساس، افرادي كه ناحيه راست مغز آنها يعني افكار منفي فعال تر بود بدترين واكنش را نسبت به واكسن نشان دادند و در مقابل كساني كه فعاليت مغزي آنها در سمت چپ بيشتر بود عكس اين واكنش مشاهده شد.

بر اساس اين گزارش، عواطف در تنظيم و تعديل سيستم هايي در بدن كه بر سلامت انسان تاثير مي گذارد، نقش مهمي دارد.