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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۶

عبدالله ناصری در گفتگو با مهر:

درخواست مجدد برای لغو انحلال سازمان مجاهدین/ ایجاد سازمان مجاهدین جدید با تغییر اسم 

درخواست مجدد برای لغو انحلال سازمان مجاهدین/ ایجاد سازمان مجاهدین جدید با تغییر اسم 

یک عضو سابق تشکلات منحل شده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره برنامه اعضای این تشکل برای فعالیت سیاسی مجدد در قالب حزب گفت: طبیعتا اگر برای بازگشایی و احیای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی موفق به فعالیت با نام گذشته نشویم، حزب جدید و با اساسنامه و مرامنامه جدید شکل می دهیم . 

عبدالله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه اعضای سابق تشکل منحل شده سازمان مجاهدین در پی آزادی تعدادی از چهره های شاخص از زندان گفت:  از آنجا که معتقدیم انحلال سازمان در دولت دهم در مسیر قانون صورت نگرفته است و به زعم همه اعتراضاتی که صورت گرفت به ناچار سازمان به صورت یک طرفه منحل شد، در دولت فعلی که و وزارت کشور و دستگاه های ذی ربط ادعای به حق اجرای قانون در چارچوبب تدبیر و اعتدال را دارند درخواست لغو انحلال به جریان افتاد .

وی افزود: طبیعتا اگر برای بازگشایی و احیای سازمان موفق نشویم و نتوانیم فعالیت خود را در چارچوب و با نام گذشته فعالیت خود را از سر بگیریم، درخواست حزب جدید و با اساس نامه و مرام نامه جدید شکل می گیرد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ یه این سوال که تاکنون چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است،گفت: فعلا مراحل اولیه برای ارسال شکایت به دستگاه های ذی ربط و تقاضای بررسی انحلال یک طرفه سازمان در دستور کار است.

ناصری در پاسخ به این پرسش در صورت ایجاد حزب جدید آیا اساسنامه و اعضای سازمان مجاهدین با گذشته تفاوت خواهند داشت، پاسخ داد: به طور طبیعی وقتی حزب جدیدی شکل می گیرد، اساسنامه و اعضای جدیدی خواهد داشت و  با توجه به اینکه اساسنامه  سازمان متعلق به دو دهه قبل است، طبیعتا بازنگری صورت می گیرد و درخصوص اعضای جدید طبیعتا دوستان تصمیم گیری می کنند.

دبیر کل در حال پیگیری احیای مجدد سازمان و یا ایجاد حزب جدید است.

کد مطلب 2152289

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