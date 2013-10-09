درخواست مجدد برای لغو انحلال سازمان مجاهدین/ ایجاد سازمان مجاهدین جدید با تغییر اسم 

عبدالله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه اعضای سابق تشکل منحل شده سازمان مجاهدین در پی آزادی تعدادی از چهره های شاخص از زندان گفت: از آنجا که معتقدیم انحلال سازمان در دولت دهم در مسیر قانون صورت نگرفته است و به زعم همه اعتراضاتی که صورت گرفت به ناچار سازمان به صورت یک طرفه منحل شد، در دولت فعلی که و وزارت کشور و دستگاه های ذی ربط ادعای به حق اجرای قانون در چارچوبب تدبیر و اعتدال را دارند درخواست لغو انحلال به جریان افتاد .

وی افزود: طبیعتا اگر برای بازگشایی و احیای سازمان موفق نشویم و نتوانیم فعالیت خود را در چارچوب و با نام گذشته فعالیت خود را از سر بگیریم، درخواست حزب جدید و با اساس نامه و مرام نامه جدید شکل می گیرد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ یه این سوال که تاکنون چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است،گفت: فعلا مراحل اولیه برای ارسال شکایت به دستگاه های ذی ربط و تقاضای بررسی انحلال یک طرفه سازمان در دستور کار است.

ناصری در پاسخ به این پرسش در صورت ایجاد حزب جدید آیا اساسنامه و اعضای سازمان مجاهدین با گذشته تفاوت خواهند داشت، پاسخ داد: به طور طبیعی وقتی حزب جدیدی شکل می گیرد، اساسنامه و اعضای جدیدی خواهد داشت و با توجه به اینکه اساسنامه سازمان متعلق به دو دهه قبل است، طبیعتا بازنگری صورت می گیرد و درخصوص اعضای جدید طبیعتا دوستان تصمیم گیری می کنند.

دبیر کل در حال پیگیری احیای مجدد سازمان و یا ایجاد حزب جدید است.