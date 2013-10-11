به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سینما بلِند، دوگ لیمان می‌خواهد آخرین پروژه نیمه‌تمام تونی اسکات کارگردان و تهیه‌کننده انگلیسی را به سرانجام برساند. این پروژه یک فیلم سینمایی با نام "زیردریایی مواد مخدر" بوده و درباره ترانزیت مواد از کشورهای لاتین توسط زیردریایی است.

پیش از این قرار بود تونی اسکات کارگردان بریتانیایی و خالق فیلم سینمایی "اسلحه برتر" این فیلم را کارگردانی کند اما با مرگ وی در سال 2012، این پروژه نیمه تمام ماند.

اکنون کمپانی فاکس تهیه‌کننده این فیلم می خواهد کارگردانی فیلم "زیردریایی مواد مخدر" را به دوگ لیمان کارگردان آمریکایی و خالق آثاری همچون "آقا و خانم اسمیت" و "هویت بورن" بدهد. هنوز جزئیات دیگری از این فیلم ارائه نشده است.

"زیردریایی مواد مخدر" به زیردریایی‌های سفارشی گفته می شود که کارتل های مواد مخدر در آمریکای جنوبی برای قاچاق مواد به آمریکا و سایر نقاط از آنها استفاده می کنند.

نویسندگی فیلمنامه "زیردریایی مواد مخدر" بر عهده دیوید گوگنهیم است. از آثار پیشین گوگنهیم، می توان به فیلمنامه فیلم "خانه امن" اشاره کرد.

تونی اسکات سال گذشته و در سن 68 سالگی خودکشی کرد.

