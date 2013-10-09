کتابخانه های محمودآباد 2200 عضو دارد

نادعلی صابر در گفتگو با خبرنگار مهر، کمبود نیروی انسانی و حجم بالای کاری کتابخانه را یکی از مشکلات کتابخانه عمومی محمودآباد مطرح کرد و گفت: ما با کمبود نیرو مواجه هستیم.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات کمبود اعتبارات برای کتابخانه است که ما را در برگزاری کارهای فرهنگی با مشکلات زیادی روبرو می کند، همچنین اختصاص نیم درصد از درآمدهای شهرداری به کتابخانه تنها درآمد تعریف شده برای این نهاد است که جوابگوی کارهاو برنامه های فرهنگی نیست.

مسئول کتابخانه های محمودآباد و سرخرود عنوان کرد: 31 هزار و 225 جلد کتاب در کتابخانه شهرستان وجود دارد.

وی یادآورشد: از ویژگیهای این کتابخانه می توان به عضویت آسان، مجله، مقاله و گفتگو برای تحقیق و پژوهش، سامانه نمايه نشريات اشاره کرد.

دو کتابخانه در محمودآباد فعالیت دارد.