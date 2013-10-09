765 نفر آموزشهای امدادی را در قاین فرا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اسعدزاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دادهرخانواده باید حداقل یک امدادگرداشته باشد، اظهارکرد: وجود امداد گر در خانواده ها موجب می شود در زمان بروز حوادث و درساعات طلائی امداد رسانی بتوانند در کمک به افراد تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی با بیان اینکه آموزش های امدادی در در دو سطح عمومی و تخصصی برگزار شده است، بیان کرد: 685 داوطلب شهرستان قاین موفق شدند در نیمه نخست امسال آموزش دوره های پایه داوطلبی امداد و کمکهای اولیه در بگذرانند.

اسعد زاده با اشاره به نقش مهم و تاثیر گذار آموزش در امداد رسانی در زمان سوانح گفت: دوره هاي مهارتهای داوطلبی، امداد وکمکهای اولیه، عمومی امداد ،‌ عمومی نجات و دوره های تخصصی آموزشی نجات در آوار، جستجو و نجات درحوادث جاده اي، نجات درارتفاع، پیش بیمارستانی، سکان اضطراری وطراحی اردوگاه وهمچنين حمایت روانی و تغذیه دربحران از دوره هایی است که هلال احمر در طول سال برای داوطلبین برگزار می کند.

وی همچنین به دوره های تخصصی امداد برگزار شده در این شهرستان طی نیمه نخست امسال اشاره کرد و بیان کرد: یک دوره تخصصی باعنوان پیش بیمارستانی ویژه 28 نفر و دو دوره عمومی امداد و نجات به منظور آموزش 52 نفرازبرادران تشکیل شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر قاین اظهار امیدورای کرد:دوره‌های تخصصی بیشتری برای ارتقای توان علمی و عملیاتی نیروهای امدادی این جمعیت برگزار شود.

وی بااشاره به اینکه فعالیتهای جمعیت هلال احمر پلی براي اتصال توان توانمندان به نیاز نیازمندان است، ادامه داد: در شش ماهه نخست امسال داوطلبان این جمعیت 365 واحد خونی به نیازمندان اهدا کردند.

به گفته وی داوطلبان هلال احمر قاین در در سه ماهه ابتدای امسال 155واحد خون و در سه ماهه دوم نیز210 واحد خون به نيازمندان اهدا كردند.