دولت عملکرد فرهنگی خود را با یادروز حافظ آغاز کند

زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت جدید باید با همان کلید اعتماد که از دست روشن مردم گرفته قفلهای مشکلات را یکی یکی باز کند.

وی گفت: کلید یعنی امید، اگر امید در جامعه ای گم شود ، قفل های تیره از راه خواهند رسید و دیگر در هیچ خانه ای چراغی سوسو نخواهد زد.

این شاعر رباعی سرا افزود: دولتی موفق است که بن مایه های سیاست کاری اش را با اندیشه های فرهنگی همنفس کند، باید فرهنگ شمع در جان سیاست روشن کند تا چهره مبهم تاریکی خط بخورد.

وی ادامه داد: در جامعه ای که سیاست از فرهنگ منها شده باشد قفلی بر قفل های دیگر اضافه خواهد شد.

زبردست همچنین افزود: امیدوارم دولت جدید فضای فرهنگی را زمزمه روشنی و رود کند. دولت جدید باید با برنامه ریزی مدون و متفکرانه زنگار رخوت و انزوا را از آیینه روح تک تک هنرمندان این مرز و بوم بزداید.

این شاعر بیان کرد: بیست مهر بهترین زمان ممکن است تا دولت جدید کلید آغاز کارهای فرهنگی را در قفل های سردرگم بچرخاند، من فکر می کنم همه اهالی هنر این روزها چشم براه آغاز عملکرد فرهنگی دولت جدید در یادروز حافظ عزیز و بزرگ هستند.

زبردست افزود: بی تردید کلید موفقیت دولت جدید در دستهای حافظ است. شاعری که در طول تاریخ هماره نام بلند و آبی اش با آسمان و امید گره خورده است. شاعری انسان که راوی روح ازلی واژه هاست

، حافظ هدیه خداوند به قوم زلال اندیش ایرانی است ، هدیه ای ازلی و کائناتی ، تا قوم ایرانی هیچگاه احساس تنهایی و ناامیدی نکند.