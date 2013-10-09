نیازسنجی مشتریان و به روزكردن خدمات الویت اداره كل پست قزوین باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عجم صبح چهارشنبه در ديدار با مديركل و جمعي از مديران شركت پست استان كه به مناسبت روز جهاني پست برگزار شد، اظهارداشت: رعايت امانت داري در مجموعه پست باعث جلب اعتماد مردم به آنها مي شود اين امر فوق العاده موضوع مهمي و بايد به يک فرهنگ تبديل شود است.

وی افزود: امانتداري، نظم، زمان شناسي و سرعت عمل از ضروريات پست در خدمات رساني به مردم است و اگر اين امور مهم رعايت نشود اعتماد مردم از اين مجموعه سلب خواهد شد.

عجم در ادامه تصريح كرد: انجام كارهاي پژوهشي در خصوص شناسايي خدمات پيشرفت و نوين دنيا و ارائه خدمات بهتر و سريع تر با توجه به تكنولوژي جديد در افزايش رضايت مندي مردم از خدمات پست بسيار موثر خواهد بود.



وي افزود: موضوع هزينه ها نيز بايستي در ارائه خدمات مدنظر قرار گيرد و سعي لازم مي بايست در خصوص ارتقاء كيفيت و با كم ترين هزينه در خدمات رساني به مردم توسط مجموعه پست انجام شود.



استاندار قزوين در ادامه خاطرنشان كرد: شركت پست اگر بخواهد يک شركت پويا و فعالي باقي بماند مي بايست در كيفيت و كميت خدمات خود تجديد نظر كند تا با اين امر مشتريان خود را نيز توسعه دهد.



وي ارائه خدمات الكترونيكي را با اهميت برشمرد و افزود: با توجه به توسعه استان قزوين ارائه خدمات به صورت الكترونيكي در كاهش ترافيک، جلوگيري از آلودگي هوا و رعايت مسايل زيست محيطي علاوه بر توجه به مسايل اجتماعي و فرهنگي بسيار موثرخواهد بود.

در پایان این مراسم آلبوم تمبر نفیسی به استاندار اهدا شد.