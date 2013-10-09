32 هزار واحد روستایی خراسان جنوبی غیر مقاوم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسینی صبح چهارشنیبه در نشست خبری که در خصوص طرح آمار گیری مسکن روستایی برگزار شد، بیان کرد: بیش از 87 هزار واحد مسکونی روستایی در هزار و 787 روستای استان وجود دارد.

وی ادامه داد: تا کنون 55 هزار و 447 واحد آن مقاوم و 32 هزار و 409 واحد غير مقاوم است.

وی با بیان اینکه تسهیلات نوسازی مسکن روستایی به تمامی روستائیان تعلق می گیرد، گفت: روستائیان در انتظار زلزله نباشد تا بعد از آن بخواهند واحدهای خود را بسازند.

وی با بیان اینکه طرح نوسازی و بازسازی مسکن روستایی استان نیازمند تعامل و همکاری خود روستائیان است، تصریح کرد: استان خراسان جنوبی از مناطق زلزله خیز کشور بوده و نیاز است تا روستائیان هر چه سریعتر نسبت به بازسازی منازل خود برای جلوگیری از خسارات اقدام کنند.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی از اجرای طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در 308 آبادی استان خبر داد و اظهارداشت: این طرح به منظور جمع آوری آمار دقیق و شفاف از وضعیت کمی و کیفی مسکن در سطح روستاها همزمان با سراسر کشور در این استان اجرا می شود.

وی زمان آغاز اجرای این طرح را 20 مهرماه تا 20 آبان امسال عنوان کرد و بیان داشت: طرح آمارگیری ویژگی های مسکن به منظور ساماندهي مسكن روستايي هر پنج سال یکبار برای برنامه ریزی در توسعه مسکن روستایی اجرا می شود.

حسینی با بیان اینکه این طرح در روستاهای 20 خانوار و بالای 20 خانوار استان اجرایی می شود، افزود: در این طرح ۳۰۸ روستا به عنوان نمونه انتخاب شده و بالغ بر چهار هزار و 712 واحد مسكوني روستايي آمارگیری خواهند شد.

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی شناخت ويژگي هاي عمومي روستاها، شناخت تغييرات ايجاد شده در واحدهاي مسكوني روستايي، تعيين ويژگي هاي فني و تخصصي براي واحدهاي روستايي و دسترسي به اطلاعات روز براي برنامه ريزيهاي كلان را از جمله اهداف اين طرح برشمرد.

حسینی همچنین به تعداد نیروی ساماندهی شده در اجرای این طرح اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح6۰ نفر فعالیت خواهند داشت.

به گفته وی از این تعداد 35 نفر به طور مستقیم و 25 نفر غیر مستقیم در این طرح فعالیت خواهند کرد.