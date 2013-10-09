تهدید برای بر هم زدن آرامش جامعه جرم محسوب می شود

حجت الاسلام علی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نظم اجتماعی و آرامش عمومی جامعه از سوی هر شخص و یا حزب و گروهی تهدید شود جرم است و بدون هیچ مماشاتی مجازات آن در انتظار مجرمین خواهد بود.

مظفری گفت: همه گروه ها و احزاب و افراد باید اقدامات و سخنن خود را در چارچوب قانون تنظیم کنند چرا که اگر این موضوع به اثبات برسد که فردی با گروهی قصد انجام اقدامی برای بر هم زدن آرامش جامعه را دارد قانون به صورت قاطع وارد عمل شده و برخورد خواهد کرد.

وی مجازات اقدامات گروهی در این باره را سنگین تر اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه خیلی از سر و صداهایی که گاهی اوقات به پا می شودبی اهمیت هستند گفت: البته هر اقدام مشکوک در راستای بر هم زدن آرامش مردم پی گیری می شود.

وی به همه افرادف احزاب و گروه ها توصیه کرد راه و روش قانونی برای رسیدن به خواسته های خود را کاملا در نظر داشته باشند و برای حرکت در این چارچوب مواظبت کنند.